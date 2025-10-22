निधन से 10 दिन पहले इवेंट में डांस कर रहे थे असरानी, अब वायरल हो रहा है वीडियो

Hindustan Hindi News
संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर असरानी के निधन के बाद उनका एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर को इवेंट में परफॉर्म करते हुए देखा जा रहा है। ये उनके निधन से 10 दिन पहले का वीडियो है। 

Wed, 22 Oct 2025 09:59 AM
एक्टर पंकज धीर के बाद बॉलीवुड एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। एक्टर ने 84 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर के निधन पर सलमान खान,अक्षय कुमार समेत इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब एक्टर का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें असरानी को डांस करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो एक्टर के निधन से 10 दिन पहले का बताया जा रहा है।

इवेंट में परफॉर्म करते दिखे असरानी

सिंगर पिंकी मैदासनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सिंधी गाने पर परफॉर्म कर रही हैं और उनके साथ असरानी नजर आ रहे हैं। शुरुआत में असरानी खड़े हुए हैं। लेकिन बाद में वो भी म्यूजिक पर झूम उठते हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए पिंकी ने लिखा, "पिछला इवेंट सिर्फ 10 दिन पहले वह मंच पर थे और सिंधी गाने पर डांस कर रहे थे। वाह, उन्होंने कितना शानदार जीवन जिया, एक सच्चे शानदार कलाकार, हमारे अपने दिग्गज असरानी साहब।”

यूजर्स ने बताया शानदार एक्टर

इस वीडियो में असरानी को एनिमल प्रिंट ओवरकोट में देखा जा सकता है। वो ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हुए डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने असरानी को सबसे बेहतरीन एंटरटेनर बताया। वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘असरानी ने शानदार फिल्में की गजब के कॉमेडियन थे।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘महमूद के बद यही याद आते हैं।’

