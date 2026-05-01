'मेरी उम्र पर बुरा असर पड़ा है', आमिर खान की बात सुन बोले जावेद अख्तर, एक्टर ने मांगी माफी
Aamir Khan Video: आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आमिर खान और जावेद अख्तर की बातचीत का है। आमिर खान गीतकार जावेद अख्तर की उम्र का जिक्र करते हुए सवाल पूछते हैं। जिसके बाद आमिर खान जावेद अख्तर से माफी मांगते हैं।
आमिर खान, जावेद अख्तर समेत बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे बोमन ईरानी के स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने वाले प्लेटफॉर्म 'स्पाइरल बाउंड' में पहुंचे। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो आमिर खान और जावेद अख्तर की बातचीत का है। इस वीडियो में आमिर खान जावेद अख्तर से पूछते हैं कि वो अपने 80s में भी काम कर रहे हैं। कैसे वो इतने सालों से इंडस्ट्री में प्रासंगिक हैं? इस बात पर जावेद अख्तर ने कहा कि वो ये ना कहें कि वो अपने 80s में हैं। वो सिर्फ 80 साल के हैं।
आमिर खान ने जावेद अख्तर से पूछा क्या सवाल?
आमिर खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आमिर खान कहते हैं, “मुझे आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, तो मैं आपके वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूं और उसके बाद आपको फोन भी करता हूं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है: आप इतने वक्त से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपने अलग-अलग जनरेशन के लोगों के साथ काम किया है, जब आपने अपनी शुरुआत की तब अपनी उम्र के लोगों के साथ, और जैसे-जैसे आप सीनियर होते गए आपने यंग लोगों के साथ काम किया, अब आप अपने 80s में हैं, और उन लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग अपनी 20s में हैं। तो आप सभी जनरेशन के साथ इतने प्रासंगिक कैसे हैं?”
आमिर खान को जावेद अख्तर ने दिया ये जवाब
आमिर खान की बात सुनते ही जावेद अख्तर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया जिसके बाद सब हंसने लगे और आमिर खान ने माफी मांगी। जावेद अख्तर ने कहा, "पहली बात तो ये सर, 80s मत कहिए। 87 साल भी 80s में आता है, और मैं सिर्फ 80 साल का हूं। आपने जो 's' जोड़ा है इससे मेरी उम्र पर बुरा असर पड़ा है।"
आमिर खान ने गीतकार से मांगी माफी
जावेद अख्तर की बात सुनते ही आमिर खान समेत सभी सितारे हंसने लगे। आमिर खान ने तुरंत जावेद अख्तर से कहा कि वो ऐसा कहने के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा- माफी चाहता हूं।
‘एक दिन’ हो गई है रिलीज
आमिर खान की बात करें तो हाल ही में उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी फिल्म एक दिन रिलीज हुई है। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी लीड रोल में हैं। इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना