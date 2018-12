तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018: वोटर लिस्ट में नाम न पाकर ज्वाला गुट्टा ने दिया ये बयान

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाईं। हैदराबाद में मतदाता सूची में उन्हें अपना नाम गायब मिला। ज्वाला गुट्टा ने ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। गुट्टा ने ट्वीट कर कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव किस तरह सही हो सकता है जब मेरा नाम ही वोटिंग लिस्ट से गायब है।

एक वीडियो ट्वीट करते हुए हुए उन्होंने कहा, 'कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपना नाम पहले रजिस्टर क्यों नहीं कराया था या पहले चेक क्यों नहीं चेक किया था? ऐसे सभी लोगों को मेरा जवाब ये है कि मैंने अपना नाम चेक किया था। उसके बाद ही मैं वोट डालने के लिए गई जहां मुझे अपना नाम मतदाता सूची से गायब मिला। मेरे पिता और बहन का नाम नहीं था क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं कर पाए थे। मेरा सवाल है कि नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट क्यों किए जा रहे हैं। मैं यहां बीते 12 साल से रह रही हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चार लोगों के परिवार में से सिर्फ मेरी मां ही वोट दे पाईं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं ऐसा किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए कर रही हूं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रही।'

Jwala Gutta: I checked my name online 2-3 weeks ago, my mother's&my names were there, my father's&my sister's were missing. Today we went to cast vote but my name was also missing. I don't understand how's my name missing. I've been living here for 12 yrs. #TelanganaElections pic.twitter.com/mh1cRnTWu1