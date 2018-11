तेलंगाना विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी की 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

कांग्रेस ने सात दिसम्बर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली सूची सोमवार रात में जारी की। इसके अनुसार प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एन. उत्तम कुमार रेड्डी हुजुरनगर विधानसभा सीट से चुनाव लडेंगे। सूची कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की एक लंबी बैठक के बाद जारी की गई।

Congress releases first list of 65 candidates for Telangana assembly elections. The voting for the elections will be held on 7 December. #TelanganaElections2018 pic.twitter.com/lAI52kMvvL