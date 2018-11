LIVE:शिवराज सिंह चौहान ने परिवार साथ डाला वोट, कहा-फिर बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार

मध्यप्रदेश और मिजोरम के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों और मिजोरम की कुल 40 सीटों के लिए भी एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश में बीते 15 साल से भाजपा का शासन है जबकि मिजोरम में 10 साल से कांग्रेस का राज है। मध्यप्रदेश में 13 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा और मिजोरम में वयोवृद्ध ललथनहवला की साख दांव पर लगी है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान सुबह आठ बजे से पांच बजे तक होगा।

- शिवराज सिंह चौहान ने वोट डालने के बाद कहा, बीजेपी एक बार फिर बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी।

- शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ डाला वोट

- पीएम मोदी ने ट्वीट करक कहा, मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें और भारी संख्या में मतदान करें।

- शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, आप सभी सुबह पहले मतदान करें, फिर कोई दूसरा काम

- कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के किनारे पूजा पाठ किया शुरू

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan prays on the banks of Narmada river, in Budhni. Voting in the state is underway. #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/Hh9hjNds8Y



- मुझे मध्यप्रदेश के लोगों में पूर्ण विश्वास है, वे साधारण लोग हैं जिन्हें बीजेपी लंबे समय से लूट रही है: कांग्रेस नेता कमलनाथ



I have full faith in the people of Madhya Pradesh, they are simple and innocent people who have been robbed for a long time by BJP: Kamal Nath, Congress #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/t7J1mxan9u