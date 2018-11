राजस्थान चुनाव: सीएम वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जसवंत सिंह के बेटे मानवेन्द्र सिंह

राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी जीत के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी मैदान में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेन्द्र सिंह को झालरापाटन विधानसभा सीट पर उतारकर मुकाबले और दिलचस्प बना दिया है।

मानवेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं और हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस मानवेंद्र के बहाने बीजेपी के पारम्परिक राजपूत वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।

Congress's Manvendra Singh to contest against Rajasthan CM Vasundhara Raje from Jhalrapatan in the upcoming Rajasthan assembly elections. (File pic) pic.twitter.com/yDy6KAEVpb