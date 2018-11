राजस्थान चुनाव 2018: BJP ने जारी की 131 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 25 नए चेहरों को मौका

बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 131 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार रात को बताया कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 131 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो जाएगा जो 19 नंवबर तक चलेगा।

इससे पहले रविवार शाम को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद ये लिस्ट जारी हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं।

जेपी नड्डा ने बताया, 'राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 131 उम्मीदवारों की सूची में 12 महिला उम्मीदवार, 32 युवा उम्मीदवार, एससी श्रेणी से 17, एसटी श्रेणी से 19 उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में 85 मौजूदा विधायक और 25 नए चेहरे हैं।'

