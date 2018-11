मध्यप्रदेश चुनाव: बीजेपी छोड़ने वाले सरताज सिंह को कुछ ही घंटों में कांग्रेस ने दिया टिकट

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनीमालवा से टिकट की चाह रखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सरताज सिंह को जब टिकट नहीं मिली तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की जो पांचवीं लिस्ट जारी की है उसमें सरताज सिंह का नाम है।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकनपत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के एक दिन पहले गुरुवार को कांग्रेस की ओर से जारी प्रत्याशियों की पांचवीं सूची में सोलह नामों की घोषणा की गयी है, जिसमें बीजेपी से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह को होशंगाबाद से टिकट दिया गया है।

Congress releases fifth list of 16 candidates for the upcoming assembly elections in Madhya Pradesh. Sartaj Singh who has joined Congress from BJP to contest from Hoshangabad constituency.