शिवराज के खिलाफ नामांकन दाखिल करने से पहले बोले अरुण यादव- BJP का करेंगे पर्दाफाश

मध्यप्रदेश में 15वें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकनपत्र दाखिल करने के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्य में विभिन्न दलों के और निर्दलीय प्रत्याशी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल कर रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि हम शिवराज सिंह चौहान को हराएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम बुधनी जीतेंगे और शिवराज जी से भूमाफिया, किसानों की खुदकुशी और रेपकेस के बारे में पूछेंगे। हम बीजेपी का पर्दाफाश करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की विजय होगी और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी।

We'll defeat Shivraj Singh Chouhan. Proud that my party gave me a huge responsibility.We'll win Budhni.We'll ask Shivraj ji about land mafia, farmers' suicide & rape cases. We'll expose BJP: Arun Yadav, Congress ahead of filing nomination from Budhni. #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/lH4bfonyR8