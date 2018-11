मध्य प्रदेश: BJP MLA और प्रत्याशी दिलीप शेखावत को पहना दी जूतों की माला, Video हुआ वायरल

मध्य प्रदेश में खाचरौद सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत को जनसंपर्क के दौरान जूते की माला पहनाने की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो वायरल भी हो रहा है। घटना खेड़ावदा गांव की है।

ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि शेखावत कुछ समझ पाते, उससे पहले युवक ने उन्हें जूतों का हार पहना दिया। जैसे ही शेखावत और उनके समर्थकों ने देखा कि युवक ने जूतों का हार पहनाया है, उन्होंने उसकी धुनाई शुरू कर दी।

