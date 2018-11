मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव: BJP ने जारी की 32 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, जानें किसके रिश्तेदार को मिला टिकट

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 32 और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने बहुचर्चित भोपाल की गोविंदपुरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधु कृष्णा गौर को प्रत्याशी बनाकर गौर की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है।

BJP releases the third list of candidates for #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/ZLN6IayfUz