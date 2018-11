MP चुनाव: वोट डालने के बाद कमलनाथ ने दिखाया पंजा, विवाद के बाद बोले- तो क्या कमल दिखाते?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान में शामिल होकर बुधवार को शिकारपुर गांव में मतदान किया। लेकिन, जब वे मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने स्याही लगी उंगली के साथ पंजा भी दिखाया। यह कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके बाद विवाद पैदा हो गया है।

बीजेपी ने इसके लिए कमलनाथ पर एफआईआर की मांग की है। खंडवा से बीजेपी के सांसद नंदकुमार सिंह ने कहा कि इस मसले पर चुनाव आयोग को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए।

उधर, इस बारें पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा- “मैं पहले ही अपना वोट डाल चुका था। जब लोगों ने मुझसे पूछा, जब मीडिया ने मुझसे पूछा कि किसे वोट दिया है तो मैने उन्हें पंजा दिखाया। इसके अलावा मैं क्या करता? क्या उन्हें कमल दिखाता?”

Kamal Nath, Congress on showing his election symbol after casting his vote in Chhindwara: I had already cast my vote. When people asked me when those from media asked me whom I have voted for I showed this (palm). What else could have I done?Show a lotus? #MadhyaPradeshElections pic.twitter.com/A4nxfFrCOB