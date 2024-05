LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 LIVE: 94 सीटें, 12 राज्यों में होगा तीसरे चरण का महामुकाबला

Lok Sabha Election LIVE: मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान होगा। इससे पहले दो दौर का मतदान 19 और 26 अप्रैल को संपन्न हो चुका है।

Prime Minister Narendra Modi addresses during a public meeting for Lok Sabha polls, in Lohardaga, Saturday, May 4, 2024.

Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 में दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और तीसरे चरण की वोटिंग में महज एक ही दिन का वक्त बाकी है। सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA से लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस) तक राजनीतिक दल प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। 7 मई, मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान होगा। रविवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंच चुके हैं। सोमवार को वह ब्रह्मपुर और नवरंगपुर में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें मध्य प्रदेश की विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के बारामती में पवार बनाम पवार जैसा हाईप्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा। Mon, 06 May 2024 11:32 AM Lok Sabha Election 2024: अमेठी में कार्यालय के पास तोड़फोड़ पर क्या बोली कांग्रेस Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस कार्यालय के बाहर अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करने पर अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने कहा, 'ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहा लोकतंत्र के बहुत चुनाव हुए। यह पहली बार देख रहे हैं। ये कौन लोग चुनाव लड़ने आ गए जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। इनके आपस में रिश्ते भी हैं विचारधारा में ये अलग-अलग हैं। ये हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ा रहे हैं। लोग अपने काम पर वोट मांगे। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इससे उन्हीं का नुसकान होने वाला है। ये अमेठी की संस्कृति नहीं है।' Mon, 06 May 2024 11:06 AM Lok Sabha Election 2024: योगी जी बैठे, आज UP विकास कर रहा है- पीएम मोदी Lok Sabha Election 2024: ओडिशा के गंजम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज़्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया। वहां के लोगों के भाजपा को जिताया और पांच साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज़ गति से विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था के लिए बदनाम हो चुकी थी हमें मौका दिया योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है...' Mon, 06 May 2024 11:04 AM Lok Sabha Election LIVE: पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों के सामने खुद को साबित करने की चुनौती Lok Sabha Election LIVE: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) का हिस्सा हैं। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं पर पंजाब में कांग्रेस और आप आमने-सामने है। पंजाब में कांग्रेस के सामने जहां अपना पुराना प्रदर्शन वापस लाने की चुनौती है, वहीं आप की प्रदेश में सरकार है, इसलिए पार्टी पर बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव है।