LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 Live: पूरे हुए मतदान के 6 दौर, अब 7वें चरण का शोर; देखें पल-पल के अपडेट्स

Lok Sabha Election 2024 Live: सत्तारूढ़ गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) दोनों ही बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।

New Delhi, India - May 22, 2024: BJP Supporters during PM Narendra Modi Election Rally in Dwarka in New Delhi ,Wednesday, May 22, 2024. (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

Published By: Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 27 May 2024 10:36 AM Lok Sabha Election 2024 Live: लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम दौर में है। अब महज एक और चरण बाकी है, जिसके तहत मतदान 1 जून को होगा। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के कार्यक्रम के अनुसार, इसके बाद 4 जून को मतगणना होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) दोनों ही बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच भी 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। खास बात है कि इस चरण में सबसे हाईप्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की वाराणसी में भी मतदान होगा। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एजे लारी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ Mon, 27 May 2024 10:36 AM Mon, 27 May 2024 10:36 AM Lok Sabha Election 2024 Live:राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर चोरी की सरकार बनाने और सरकार गिराने का आरोप लगाया। Lok Sabha Election 2024 Live:राहुल गांधी ने हमीरपुर के ऊना से नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में चोरी करके सरकारें बनाई हैं।

Mon, 27 May 2024 10:23 AM Mon, 27 May 2024 10:23 AM Lok Sabha Election 2024 Live:लोकसभा चुनावों के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से सात दिन की बेल बढ़ाने की मांग की Lok Sabha Election 2024 Live:लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल नें चिकित्सा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सात दिनों की बेल बढ़वाने के लिए जमानत याचिक दायर की है। जानकारों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे की वजह अरविंद केजीवाल का लोकसभा चुनाव परिणामों के दौरान जेल से बाहर रहना है।

Mon, 27 May 2024 10:13 AM Mon, 27 May 2024 10:13 AM Lok Sabha Election 2024 Live: केंद्रीय मंत्री और उत्तरी मुंबई लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार पियुष गोयल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विपक्ष पर जमकर हमला बोला Lok Sabha Election 2024 Live: केंद्रीय मंत्री और उत्तरी मुंबई लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार पियुष गोयल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एनआई के रिपोर्ट के सवालों के जवाब में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री और विपक्ष की तुलना करते हुए कहा कि माननीय मोदी जी ने देश में विकास की यात्रा को सब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन विपक्ष के लोग देश को बांटने की राजनीति करते हैं। कभी बात करते हैं कि संपत्ति का ब्योरा लेंगे। कभी बात करते हैं कि चमड़ी के रंग के आधार पर देश को बांट देंगे। माननीय सुरेश जी दक्षिण के राज्यों को देश से अलग करने की बात करते हैं। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस के सदस्य 1947 की तरह देश को बांटने की बात करते हैं। वो इनहैरिटेंस टेक्स लगाने की बात करते हैं जो कि दुखद है।