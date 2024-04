LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 LIVE: आज पीएम मोदी तमिलनाडु के वेल्लोर में करेंगे रैली, स्टालिन के गढ़ में भरेंगे हुंकार

Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गिनती के दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल लोकलुभावन वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आज पीएम मोदी तमिलनाडु में रैली करेंगे।

Chennai, Apr 9 (ANI): Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow with Tamil Nadu Bharatiya Janata Party (BJP) Chief K Annamalai in support of party South Chennai candidate Tamilisai Soundararajan ahead of Lok Sabha polls, in Chennai on Tuesday. (ANI Photo)

Published By: Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 10 Apr 2024 08:39 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने लोकलुभावन वादों के साथ आ रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी एमके स्टालिन के गढ़ तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम का वेल्लोर में कार्यक्रम तय है। यहां सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतेजाम किए गए हैं। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्ना मलाई ने कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने चेन्नई में एक रोड शो भी किया। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनावी रैली को संबोधित किया था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 7 फेज में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देशभर में चुनाव की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी। आम चुनाव के दूसरा चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ

Wed, 10 Apr 2024 08:39 AM Wed, 10 Apr 2024 08:39 AM Lok Sabha election 2024 Live: सपा आज जारी करेगी चुनावी घोषणापत्र Lok Sabha election 2024 Live: अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी आज दोपहर 12 बजे अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। Wed, 10 Apr 2024 07:17 AM Wed, 10 Apr 2024 07:17 AM Lok Sabha election 2024 Live: शिवसेना-NCP का असली वारिस कौन? Lok Sabha election 2024 Live: महाराष्ट्र में भावनाओं के ज्वार और असल मुद्दों के बीच उलझी जमीनी सियासत दिलचस्प हो गई है। जातीय और अस्मिता से जुड़ा सवाल भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हालांकि बेहद पेचीदा जमीनी समीकरणों में सिकंदर कौन होगा अभी कहना मुश्किल है। जानकारों का कहना है कि इस बार का चुनाव ‘मोदी को जिताओ या मोदी को हराओ’ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चुनाव से क्षेत्रीय क्षत्रपों की पहचान और अस्मिता भी जुड़ी है। मसलन बारामती से तय होगा कि सीनियर या जूनियर किस पवार को जनता पावरफुल बनाना चाहती है। बारामती में उम्मीदवार के नाम पर चेहरे भले ही पवार परिवार की बेटी या बहू हों, लेकिन यहां एनसीपी का असली वारिस जनता तय करेगी। पूरी खबर पढ़ें। Wed, 10 Apr 2024 07:16 AM Wed, 10 Apr 2024 07:16 AM Lok Sabha election 2024 Live: पीएम के बाद अमित शाह ने चीन को दी क्लीन चिट, कांग्रेस का आरोप Lok Sabha election 2024 Live: कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद अब शाह ने भी चीन को क्लीन चिट दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम के लखीमपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में चीन ‘एक इंच’ जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जनता कभी नहीं भूल सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के हमले के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को ‘बाय-बाय’ कह दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘19 जून, 2020 को चीन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। प्रधानमंत्री के झूठ का इस्तेमाल चीनियों ने पूरी दुनिया में भारतीय क्षेत्र पर अपने अतिक्रमण से इनकार करने के लिए किया।’’ Wed, 10 Apr 2024 07:15 AM Wed, 10 Apr 2024 07:15 AM Lok Sabha election 2024 Live: राज ठाकरे ने की नयी शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी और महायुति को समर्थन Lok Sabha election 2024 Live: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को राज्य में सत्तारूढ़ ‘महायुति’ को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समर्थन जताया। ‘महायुति’ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घटक हैं। राज ठाकरे का यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठजोड़ की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है। ‘गुड़ी पड़वा’ पर मनसे की रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समर्थन करने की घोषणा की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव ‘देश का भविष्य’ तय करेगा। Wed, 10 Apr 2024 07:13 AM Wed, 10 Apr 2024 07:13 AM Lok Sabha election 2024 Live: कोई भी देश भारत की एक इंच जमीन नहीं हड़प सकता, राजनाथ बोले Lok Sabha election 2024 Live: लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश दौरे पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। कोई भी देश भारत की एक इंच जमीन नहीं हड़प सकता है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अवसंरचना विकास नामक कोई चरण नहीं था और चीन या पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेसियों ने हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पड़ोसी देशों के हवाले कर दिया। Wed, 10 Apr 2024 07:11 AM Wed, 10 Apr 2024 07:11 AM Lok Sabha election 2024 Live: पीएम मोदी की वेल्लोर में रैली आज Lok Sabha election 2024 Live: पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दो दिवसीय.दौरे पर हैं। वो आज वेल्लोर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एमके स्टालिन के गढ़ हुंकार भरेंगे।