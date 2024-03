Lok Sabha Election 2024 Live Updates: अरविंद केजरीवाल को मिलेगी तत्काल राहत? हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई

LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 Live: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की गई थी और 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा।

Lok Sabha Election 2024 Live: दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार, 27 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश और बिहार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं जो राज्य में पार्टी के लिए स्टार प्रचारक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व भाजपा प्रमुख नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के अलावा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर और बेहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान सहित अन्य शामिल हैं। इस बीच भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने मंडी लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अपने सोशल मीडिया हैंडल से कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर की शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से की और दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा की शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने उसके लोकसभा उम्मीदवार रनौत को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की गई थी और 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के मध्य निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी और 30 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चार जून को मतगणना की जाएगी। Wed, 27 Mar 2024 07:49 AM Wed, 27 Mar 2024 07:49 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी तत्काल राहत? हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई Lok Sabha Election 2024 Live Updates: दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार, 27 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। याचिका में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की याचिका न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे सूचीबद्ध है। याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है। Wed, 27 Mar 2024 07:35 AM Wed, 27 Mar 2024 07:35 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: अखिलेश यादव रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें- सपा की जिला इकाई Lok Sabha Election 2024 Live Updates: समाजवादी पार्टी के रामपुर के जिला अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की जिला इकाई चाहती थी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ें, लेकिन अब वह चुनाव का ‘बहिष्कार’ करने पर आमादा हैं। जिला इकाई के अध्यक्ष अजय सागर और जेल में बंद नेता आजम खान के नाम वाले एक बयान में सत्तारूढ़ भाजपा पर चुनाव उल्लंघन और सपा नेताओं के खिलाफ ज्यादती का आरोप लगाया गया। Wed, 27 Mar 2024 07:28 AM Wed, 27 Mar 2024 07:28 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: भाजपा ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की Lok Sabha Election 2024 Live Updates: भाजपा ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी प्रमुख जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है। Wed, 27 Mar 2024 07:24 AM Wed, 27 Mar 2024 07:24 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं- भूपेंद्र हुड्डा Lok Sabha Election 2024 Live Updates: कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक सीट से मैदान में उतारने को लेकर चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रोहतक में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम दोनों लड़ेंगे। मैं विपक्ष का नेता भी हूं (हरियाणा में) और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसलिए मेरा कोई इरादा (संसदीय चुनाव लड़ने का)नहीं है ।’’ एक सवाल के जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के भीतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक संसदीय सीट से मैदान में उतारने को लेकर चर्चा चल रही है। Wed, 27 Mar 2024 07:23 AM Wed, 27 Mar 2024 07:23 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी Lok Sabha Election 2024 Live Updates: भाजपा ने मंगलवार देर शाम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महासचिव शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया भी राज्य के स्टार प्रचारक हैं। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राज्य की संसदीय सीटों से उम्मीदवार हैं, वे भी अन्य सीटों पर प्रचार करेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योर्तिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुआलस्ते, वीरेंद्र खटीक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। Wed, 27 Mar 2024 07:22 AM Wed, 27 Mar 2024 07:22 AM Lok Sabha Election 2024 Live Updates: भाजपा के स्टार प्रचारकों में नहीं उमा भारती Lok Sabha Election 2024 Live Updates: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सूची में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गौरीशंकर बिसेन, गोपाल भार्गव और जयभान सिंह पवैया के नाम भी शामिल हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को भी स्टार-प्रचारक के तौर पर शामिल किया गया है। पूर्व सीएम उमा भारती का नाम इस सूची में नहीं है।