Lok Sabha Election 2024 LIVE: प्रचार पर ब्रेक, वोटिंग का काउंटडाउन शुरू; पहले चरण में इन 102 सीटों पर होगा मतदान

Lok Sabha Elections 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब पहले चरण के मतदान की बारी है। जानें, किन 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान किया जाएगा।

BJP facing challenge in its own stronghold SP Dalit card against Ram in Meerut 5 big news

Published By: Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Thu, 18 Apr 2024 08:25 AM Lok Sabha Elections 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है और वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान किया जाना है। शुक्रवार को 21 राज्यों के 102 संसदीय क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे भाजपा नीत एनडीए के सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने एक संदेश में कहा, ''पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं। लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में यह चुनाव निर्णायक होगा।'' उधर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समुद्र पार कर किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें देश में सुरक्षित सीट नहीं मिलेगी। यादव ने कहा कि राहुल गांधी पिछली बार उत्तर भारत में अपनी सीट अमेठी नहीं बचा सके थे। यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, ''वह हमारे धर्म का अपमान करते थे, युवा शक्ति और महिलाओं का अपमान करते थे। वह उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने के बाद भाग गए और दक्षिणी राज्य पहुंच गए...भविष्य में उन्हें समुद्र पार करना पड़ सकता है और कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ सकता है।' लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ

Lok Sabha Election 2024 LIVE: वेस्ट यूपी में 19 अप्रैल से पीएम मोदी की धमाकेदार रैलियां

Lok Sabha Election 2024 LIVE: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रैली और रोड शो के साथ तैयार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में तीन रैलियों को संबोधित करने के बाद, मोदी की भाजपा-एनडीए उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक सभाओं को लेकर भारी डिमांड है। पीएम मोदी 19 अप्रैल से अमरोहा से रैली का आगाज करने वाले हैं। सप्ताह के सात दिनों में "कम से कम चार" रैलियां और एक रोड शो करेंगे।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: जम्मू कश्मीर की एक सीट और बंगाल की तीन सीटों पर कल वोटिंग

Lok Sabha Election 2024 LIVE: अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की सभी एक-एक सीटों पर कल मतदान होगा। जम्मूकश्मीर की 5 में से सीट उधमपुर और पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों पर कल मदान होगा। ये सीट कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी हैं।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: यूपी की इन सीटों पर कल होगा मतदान

Lok Sabha Election 2024 LIVE: सिक्किम की एक, त्रिपुरा की दो में से वेस्ट त्रिपुरा और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों- तिरुवल्लुर एस.सी, चेन्नई उत्तर, चेन्नई साउथ, चेन्नई सेंट्रल, श्रीपेरंबदूर, कांचीपुरम एससी, अराकोणम, वेल्लोर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, अरणी, विलुप्पुरम एससी, कल्लाकुरिची, सेलम, नमक्कल, इरोड, तिरुपुर, नीलगिरी एस.सी, कोयंबटूर, पोलाची, डिंडीगुल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, कुड्डालोर, चिदम्बरम एस.सी, मयिलादुथुराई, नागापट्टिनम, तंजावुर, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, थूथुक्कुडी, तेनकासी एससी, तिरुनेलवेली और कन्नियाकुमारी पर कल मतदान होगा। वहीं, यूपी की 80 में से 8 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। ये सीट हैं- सहारनपुर, कैराना, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: राजस्थान की 12 और उत्तराखंड समेत इन राज्यों पर भी कल वोटिंग

Lok Sabha Election 2024 LIVE: मणिपुर की सभी 2 लोकसभा सीटों पर मतदान कल है। उत्तराखंड की भी पांचों लोकसभा सीट पर कल ही मतदान होगा- हरिद्वार, गढ़वाल-पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल-उधमसिंह नगर और टिहरी लोकसभा सीट। इसके अलावा मिजोरम, नगालैंड की इकलौती सीट पर भी मतदान होगा। मेघालय की दोनों सीटों- शिलांग और तुरा सीट पर कल वोटिंग होगी। राजस्थान की 25 में से इन 12 सीटों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर सीट पर भी कल ही वोटिंग होगी।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: बिहार, एमपी और महाराष्ट्र में कल मतदान

Lok Sabha Election 2024 LIVE: बिहार की चार लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। ये हैं- औरंगाबाद, गया (एससी), 39 नवादा और जमुई। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी कल मतदान होगा। मध्यप्रदेश की 29 में से 6 सीट पर कल मतदान होगा- सीधी, शहडोल एसटी, जबलपुर, मंडला एस.टी, बालाघाट और छिंदवाड़। महाराष्ट्र की 48 में से इन 5 सीट पर कल मतदान होगा- रामटेक, नागपुर, भंडारा - गोंदिया, गढ़चिरौली - चिमूर और चंद्रपुर।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: इन राज्यों में कल होगा मतदान

Lok Sabha Election 2024 LIVE: शुक्रवार 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102 संसदीय क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 लोकसभा सीट अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व शामिल हैं। वहीं, असम की 14 में से 5 लोकसभा सीटों पर भी कल ही मतदान किया जाएगा। इनके नाम हैं- काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट।

Lok Sabha Election 2024 LIVE: राहुल को समंदर पार से लड़ना होगा चुनाव, मोहन यादव का हमला

Lok Sabha Election 2024 LIVE: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी पिछली बार उत्तर भारत में अपनी सीट अमेठी नहीं बचा सके थे। यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, ''वह हमारे धर्म का अपमान करते थे, युवा शक्ति और महिलाओं का अपमान करते थे। वह उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने के बाद भाग गए और दक्षिणी राज्य पहुंच गए...भविष्य में उन्हें समुद्र पार करना पड़ सकता है और कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ सकता है।'

Lok Sabha Election 2024 LIVE: पीएम मोदी ने NDA उम्मीदवारों को लिखा खत

Lok Sabha Election 2024 LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे भाजपा नीत एनडीए के सभी उम्मीदव