Lok Sabha Election 2024 LIVE: अखिलेश यादव समेत इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग शुरू

Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान होना है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर कम गर्मी के आसार।

Samajwadi Party President Akhilesh Yadav during his campaign for Lok Sabha elections

Published By: Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 13 May 2024 7:24 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए सोमवार को मतदान चल रहा है। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में पांच केंद्रीय मंत्रियों, दो पूर्व क्रिकेटर्स और एक फिल्म अभिनेता सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 283 सीटों पर मतदान हो गया है। पहले चरण में 102, दूसरे में 88, तीसरे में 93 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। सोमवार तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में पांच केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, जी किशन रेड्डी और अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता और टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और कांग्रेस उम्मीदवार वाईएस शर्मिला जैसी हस्तियां अपनी किस्मत अजमा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ Mon, 13 May 2024 07:24 AM Mon, 13 May 2024 07:24 AM Lok sabha election 2024 LIVE: एक वोट मोदी सरकार को 400 पार ले जा सकती है, सभी मतदान करें, गिरिराज सिंह Lok sabha election 2024 LIVE: बिहार के लखीसराय में अपना वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगुसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा, "मैं बिहार के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे बाहर जाएं और वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा सकती है और एक वोट नरेंद्र मोदी सरकार को 400 पार की तरफ ले जा सकती है।" Mon, 13 May 2024 07:18 AM Mon, 13 May 2024 07:18 AM Lok sabha election 2024 LIVE: नड्डा और अमित शाह के हेलीकॉप्टरों की भी जांच हुई Lok sabha election 2024 LIVE: बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हेलीकॉप्टर की जांच को एक ‘नियमित प्रक्रिया’ बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने साथ ही उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच विपक्ष को निशाना बनाने का एक तरीका था। खरगे ने शनिवार को राज्य में कुछ चुनावी रैलियों में कहा था कि समस्तीपुर में अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की जांच की थी, जिसका कांग्रेस के सहयोगी दलों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘यह आरोप कि केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, निराधार है।’ उन्होंने पोस्ट में खरगे या कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि शाह और नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी इसी तरह जांच की गई थी जब वे पिछले महीने बिहार में थे। Mon, 13 May 2024 07:15 AM Mon, 13 May 2024 07:15 AM Lok sabha election 2024 LIVE: मतदान के बीच कम गर्मी के आसार, IMD का पूर्वानुमान Lok sabha election 2024 LIVE: देश के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा, वहां सामान्य या सामान्य से कम तापमान रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीट पर मतदान होगा। मतदान का सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। चुनाव प्राधिकरण ने आईएमडी के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि चौथे चरण के मतदान के दौरान गर्मी कोई बड़ी चिंता नहीं है। उनके मुताबिक, मौसम के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां सामान्य या सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है और मतदान के दिन इन क्षेत्रों में लू जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। वहीं दोपहर में बाहर निकलने की लोगों की अनिच्छा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के कुछ चुनावी क्षेत्रों में मतदान का समय बढ़ा दिया है। आयोग का मानना है कि 2019 के संसदीय चुनावों की तुलना में इस बार पिछले तीन चरण में कम मतदान का एक कारण लू की स्थिति रही। Mon, 13 May 2024 07:12 AM Mon, 13 May 2024 07:12 AM Lok sabha election 2024 LIVE: अखिलेश समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज Lok sabha election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। 96 सीटों पर होने मतदान में इस बार कई दिग्गज मैदान में हैं। पांच केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, जी किशन रेड्डी और अजय मिश्रा टेनी के अलावा यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट के लिए आज ही मतदान हो रहा है। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता और टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और कांग्रेस उम्मीदवार वाईएस शर्मिला जैसी हस्तियां अपनी किस्मत अजमा रही हैं। Mon, 13 May 2024 06:38 AM Mon, 13 May 2024 06:38 AM Lok sabha election 2024 LIVE: आज वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो Lok sabha election 2024 LIVE: आज लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। यहां आज रोड शो के बाद अगले दिन यानी 14 अप्रैल को वो वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। Mon, 13 May 2024 06:34 AM Mon, 13 May 2024 06:34 AM Lok sabha election 2024 LIVE: ओडिशा में बीजद और बीजेपी में टक्कर Lok sabha election 2024 LIVE: ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद), भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई (एम) प्रमुख पार्टियां हैं। राज्य में अभी नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजद की सरकार है। वे 5 मार्च 2000 से लगातार पांच बार से मुख्यमंत्री हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजद ने 147 में से 113 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को 23, कांग्रेस को 9, सीपीआई (एम) और निर्दलीय को 1-1 सीटें मिली थीं। ओडिशा विधानसभा चुनाव कुल चार चरणों में चुनाव होंगे। 13 मई को राज्य में चुनाव का पहला फेज है। इसके बाद 20 मई को 35 सीटों, 25 मई को 42 सीटों और 1 जून को 42 सीटों पर चुनाव होंगे। Mon, 13 May 2024 06:27 AM Mon, 13 May 2024 06:27 AM Lok sabha election 2024 LIVE: ओडिशा-आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी Lok sabha election 2024 LIVE: चौथे फेज में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। ओडिशा में 147 सीटों में से 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक फेज में ही वोट डाले जाएंगे। Mon, 13 May 2024 06:27 AM Mon, 13 May 2024 06:27 AM Lok sabha election 2024 LIVE: मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियों पर एक नजर Lok sabha election 2024 LIVE: इस चरण के दौरान 17.7 करोड़ मतदाता एक लाख 92 हजार मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस काम में 19 लाख मतदान कर्मचारी लगाए गए हैं। कुल मतदाताओं में से 8.97 करोड़ पुरुष और 8.73 करोड़ महिला मतदाता हैं। चुनाव पर निगरानी के लिए 364 ऑब्जर्वर और 4,661 उड़नदस्ते हैं। इनके अलावा 4,438 स्टेटिक सर्विलेंस टीम भी चुनाव क्षेत्र में होंगी। दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित इन चुनाव क्षेत्रों में 1016 अंतरराज्यीय सीमा और 121अंतरराष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट हैं। चौथे चरण में तीन राज्यों की दुर्गम जगहों पर पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को लाने के जाने के लिए हेलीकॉप्टरों की 122 उड़ानें भरी जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में दो झारखंड में 108 और ओडिशा में 12 उड़ानें भरी जा रही हैं। Mon, 13 May 2024 06:26 AM Mon, 13 May 2024 06:26 AM Lok sabha election 2024 LIVE: इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर Lok sabha election 2024 LIVE: इस चरण में पांच केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, जी किशन रेड्डी और अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता और टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और कांग्रेस उम्मीदवार वाईएस शर्मिला जैसी हस्तियां अपनी किस्मत अजमा रही हैं। Mon, 13 May 2024 06:26 AM Mon, 13 May 2024 06:26 AM Lok sabha election 2024 LIVE: राज्यवार किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान Lok sabha election 2024 LIVE: चौथे चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 454, बिहार में 55, जम्मू एवं कश्मीर में 24, झारखंड में 45, मध्य प्रदेश में 74, महाराष्ट्र में 298, ओडिशा में 37, तेलंगाना में 525, उत्तर प्रदेश में 130 और पश्चिम बंगाल में 75 उम्मीदवार हैं। Mon, 13 May 2024 06:25 AM Mon, 13 May 2024 06:25 AM Lok sabha election 2024 LIVE: थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान Lok sabha election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान थोड़ी देर में शुरू होगा। मतदाता आज 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में पांच केंद्रीय मंत्रियों, दो पूर्व क्रिकेटर्स और एक फिल्म अभिनेता सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 283 सीटों पर मतदान हो गया है। पहले चरण में 102, दूसरे में 88, तीसरे में 93 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। सोमवार तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर वोटिंग होगी।