Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केरल पहुंचेंगे अमित शाह, राहुल गांधी की महाराष्ट्र में दो रैलियां

Lok Sabha Election 2024 LIVE: शुक्रवार को कर्नाटक, केरल, MP, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर समेत 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

**EDS: IMAGE VIA @BJP4CGState** Kanker: Union Minister and BJP leader Amit Shah addresses an election campaign rally for Lok Sabha polls, in Kanker, Chhattisgarh, Monday, April 22, 2024. (PTI Photo) (PTI04_22_2024_000167B)

Lok Sabha Election 2024 LIVE: पहले चरण के मतदान के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI और राजनीतिक दल लगातार वोटिंग बढ़ाने की प्रयासों में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर समेत 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को केरल में प्रचार अभियान में शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों में जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगा हुई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी बुधवार को महाराष्ट्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह अमरावती और सोलापुर क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। Wed, 24 Apr 2024 11:02 AM Wed, 24 Apr 2024 11:02 AM Lok Sabha Election 2024 Updates: मतदान से 48 घंटे पहले रेडियो पर चुनावी मामले संबंधी प्रसारण पर रोक रहेगी : नांदेड के जिलाधिकारी Lok Sabha Election 2024 Updates: महाराष्ट्र में नांदेड प्रशासन ने मतदान से 48 घंटे पहले जिले में स्थानीय ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) केंद्र और अन्य रेडियो चैनलों को चुनावी मामले संबंधी प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नांदेड लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। Wed, 24 Apr 2024 10:02 AM Wed, 24 Apr 2024 10:02 AM Lok Sabha Election 2024 Updates: भाजपा का कांग्रेस पर तंज- वायनाड भाग गए सेनापति Lok Sabha Election 2024 Updates: राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने कहा, 'जो मतदान हुआ है वह भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता थी, उसके पीछे का कारण है इनके सेनापति का वायनाड भाग जाना... जब नेतृत्व की यह हालत होती है तो उनके कार्यकर्ता और जनता उदासीन हो जाती है। लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है।' Wed, 24 Apr 2024 10:00 AM Wed, 24 Apr 2024 10:00 AM Lok Sabha Election 2024 Updates: खरगे ने पूछा- क्या है मोदी की गारंटी? Lok Sabha Election 2024 Updates: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, '..नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस ने विदेश में जो काला धन रखा है उसे वापस लेकर आऊंगा। वो पैसा कहां है?...अगले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुना करूंगा। किसानों की दोगुना आय कहां है?...अब वे फिर कह रहे हैं मोदी की गारंटी...मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी है कि वे जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा नहीं करेंगे... ये मोदी की गारंटी है...' Wed, 24 Apr 2024 09:27 AM Wed, 24 Apr 2024 09:27 AM Lok Sabha Election 2024: केरल में अल्पसंख्यक वोटों पर हर पार्टी की नजर Lok Sabha Election 2024: केरल में चुनाव लड़ रहे सभी प्रमुख दलों-गठबंधनों की नजर अल्पसंख्यक मतों पर टिकी हुई है। राज्य में करीब 45 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक होने के कारण सभी दलों की रणनीति अल्पसंख्यक मतों के इर्द-गिर्द घूम रही है। राज्य में वैसे तो 55 फीसदी हिंदू मतदाता हैं लेकिन उनके मत वाम, कांग्रेस तथा भाजपा में बंटे हुए हैं। जबकि शेष 45 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतों का बड़ा हिस्सा जिस दल को जाता है, वह बड़ी जीत हासिल करता है। पिछली बार यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटें जीत ली थीं जिसकी प्रमुख वजह अल्पसंख्यक वोटों का मिलना रहा। इनमें कांग्रेस ने 15, आईएमयूएल ने 2, आरएसपी तथा केरल कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती थी। जबकि एलडीएफ खेमें में सिर्फ माकपा को एक सीट मिल पाई थी। (मदन जैड़ा) Wed, 24 Apr 2024 09:07 AM Wed, 24 Apr 2024 09:07 AM Lok Sabha Election 2024: नोएडा में बुधवार शाम छह बजे से 48 घंटे के लिए शराब की दुकानें बंद रहेंगी Lok Sabha Election 2024: गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें बुधवार शाम छह बजे से 48 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आदेश का अनुपालन गौतमबुद्ध नगर में सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।