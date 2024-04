LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 LIVE Updates: BJP ने तेज किया मिशन साउथ, लोकसभा चुनाव से पहले केरल में पीएम मोदी का 6वां दौरा

Lok Sabha Election LIVE: दक्षिण में सियासी भूमि मजबूत करने की कोशिश में जुटी BJP के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर केरल पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह उनका राज्य में 6वां दौरा है।

Dausa, Apr 13 (ANI): Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in support of Bharatiya Janata Party (BJP) candidate Kanhaiya Lal Meena ahead of the Lok Sabha polls, in Dausa on Friday. (ANI Photo)

Published By: Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 15 Apr 2024 09:01 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE Updates: 18वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान का दौर शुरू होने में महज 5 दिनों का ही समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दल भी ताकत झोंक रहे हैं। दक्षिण में सियासी भूमि मजबूत करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर केरल पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह उनका राज्य में 6वां दौरा है। इस दौरान वह दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तमिलनाडु का रुख करने जा रहे हैं। रविवार को ही कांग्रेस ने दिल्ली की तीन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नई सूची के मुताबिक, पार्टी ने चांदनी चौक संसदीय सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं। Mon, 15 Apr 2024 09:01 AM Mon, 15 Apr 2024 09:01 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: घोषणापत्र पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान Lok Sabha Election 2024 LIVE: आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, '10 साल की तपस्या के उपरांत जो काम हुए हैं उसे और गति देने कि लिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया है... गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के विकास के लिए... 21वीं सदी में भारत का विकास करना संकल्प पत्र की प्रतिबद्धता है...।' Mon, 15 Apr 2024 08:55 AM Mon, 15 Apr 2024 08:55 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज से मिले पीएम मोदी Lok Sabha Election 2024 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में भगवान रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लिए प्रतिमा योगीराज ने ही तैयार की है। उनकी तैयार रामलला की प्रतिमा को जनवरी में ही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया था। Mon, 15 Apr 2024 08:39 AM Mon, 15 Apr 2024 08:39 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: पीएम मोदी 6वीं बार जा रहे हैं केरल Lok Sabha Election 2024 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केरल में दो कार्यक्रमों में सामिल होने जा रहे हैं। वह सुबह थ्रिसूर जिले के अलाथुर क्षेत्र में कुन्नमंगलम में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही एनडीए के उम्मीदवार टीएन सरासू और सुरेश गोपी के लिए भी प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरासू अलाथुर और गोपी थ्रिसूर से मैदान में हैं।