Lok Sabha Chunav 2024 LIVE: अमेठी पर कब टूटेगी कांग्रेस की चुप्पी, वायनाड से आज नामांकन करेंगे राहुल

Lok Sabha Chunav 2024 LIVE Updates: ECIकी तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 19 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी।

New Delhi, Mar 22 (ANI): Congress President Mallikarjun Kharge arrives to address a press briefing with party leader Rahul Gandhi after a meeting with Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC) leaders of the INDIA Bloc, in New Delhi on Friday. (ANI Photo/Sanjay Sharma)

Published By: Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 03 Apr 2024 08:31 AM Lok Sabha Chunav 2024 LIVE Updates:लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और मतदान से पहले नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से बुधवार को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 2019 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, 2024 लोकसभा चुनाव में अब तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने स्थिति साफ नहीं की है। रायबरेली से 2019 में जीत हासिल करने वालीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला ले चुकी हैं। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 19 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। Wed, 03 Apr 2024 08:31 AM Wed, 03 Apr 2024 08:31 AM Lok Sabha Chunav LIVE: ओम बिरला आज दाखिल करेंगे नामांकन Lok Sabha Chunav LIVE: राजस्थान के कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली में भारी भीड़ के उमड़ने के बाद अब बिरला समर्थक नेता-कार्यकर्ता बुधवार की प्रस्तावित नामांकन रैली में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दूरदराज के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को लाने के लिए बसों और अन्य परिवहन के संसाधन जमा करने की भरसक प्रयास जारी है। Wed, 03 Apr 2024 08:14 AM Wed, 03 Apr 2024 08:14 AM BSP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मायावती खुद संभालेंगी कमान बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पहला नाम पार्टी सुप्रीमो मायावती का है। इसके अलावा, उनके भतीजे आकाश आनंत और सतीश मिश्रा भी शामिल हैं। बीएसपी ने कुल 40 प्रचारकों को इसमें जगह दी है। Wed, 03 Apr 2024 08:11 AM Wed, 03 Apr 2024 08:11 AM Lok Sabha Chunav LIVE: वायनाड में भिड़ेंगे INDIA गठबंधन के ही दल Lok Sabha Chunav LIVE: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनके अलावा लेफ्ट की उम्मीदवार एनी राजा भी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। खास बात है कि लेफ्ट लगातार दक्षिण भारत के राज्य केरल की इस सीट से राहुल की उम्मीदवारी पर सवाल उठाता रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही INDIA गठबंधन में शामिल हैं। Wed, 03 Apr 2024 07:36 AM Wed, 03 Apr 2024 07:36 AM Lok Sabha Chunav LIVE: उत्तर पूर्वी दिल्ली से 'घर-घर गारंटी' अभियान की शुरुआत करेंगे खरगे Lok Sabha Chunav LIVE: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के 'घर-घर गारंटी' अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी का यह अभियान पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित रहेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा और कुछ अन्य इलाकों से की जाएगी। Wed, 03 Apr 2024 07:31 AM Wed, 03 Apr 2024 07:31 AM Lok Sabha Chunav LIVE: PM मोदी बुधवार को 10 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे Lok Sabha Chunav LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी 22,648 बूथों पर बुधवार को 'नमो ऐप' के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। BJP ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, इस अवसर पर वह कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीटों के 22,648 बूथों पर PM 'नमो ऐप' के माध्यम से बुधवार को दोपहर एक बजे कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। Wed, 03 Apr 2024 07:29 AM Wed, 03 Apr 2024 07:29 AM Lok Sabha Chunav LIVE: कांग्रेस को अलविदा कहने वाले 3 बार के सांसद बोले- पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत Lok Sabha Chunav LIVE: पंजाब से तीन बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि उसके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। बिट्टू स्वयं भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए हैं। बिट्टू 2014 से लुधियाना से सांसद हैं और भाजपा के टिकट पर इसी सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा, 'जिस पार्टी को उसके सर्वश्रेष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है, उसे आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है।'