Lok Sabha Election Live: शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का रण, देखें 102 सीटों के ताजा अपडेट्स

Lok Sabha Election Live: ECI ने बताया है कि दूसरे दौर की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इसके बाद 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को अलग-अलग चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे।

Lok Sabha Election Live Updates: लोकसभा चुनाव 2024 का रण शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें देश की 102 सीटें दांव पर होंगी। कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्षी गठबंधन INDIA के बीच इन सीटों पर 50-50 का मुकाबला होगा। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, कुल 7 चरणों में मतदान होना है। कब-कब होगी वोटिंग

ECI ने बताया है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद दूसरे दौर की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इसके बाद 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को अलग-अलग चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला NDA तीसरी बार जीतने की कोशिश में है। वहीं, विपक्षी गठबंधन INDIA के जरिए कांग्रेस, डीएमके समेत कई दल साथ आए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह सात बजे शुरू हो कर शाम छह बजे तक चलेगा। आयोग ने 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। इन मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 35.67 लाख लोग पहली बार मतदाता बने हैं। इसके साथ ही 20-29 वर्ष आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता हैं। Fri, 19 Apr 2024 06:51 AM Fri, 19 Apr 2024 06:51 AM Lok Sabha Election 2024: चुनाव प्रक्रिया की गरिमा कायम रहनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट Lok Sabha Election 2024: EVM में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘यह चुनाव प्रक्रिया है और ‌इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए।’ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुरक्षित करने से पहले कहा कि ‘चुनाव से जुड़ी हर ‌चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को ईवीएम के सभी पहलुओं को लेकर आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, यह कायम रहनी चाहिए। किसी को चुनाव को लेकर कोई संदेह या आशंका नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और हुआ नहीं।’ Fri, 19 Apr 2024 06:46 AM Fri, 19 Apr 2024 06:46 AM Lok Sabha Election 2024: ईवीएम से अतिरिक्त वोट दिखने के आरोप झूठे Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केरल के कासरगोड में मतदान के अभ्यास के दौरान ईवीएम में एक अतिरिक्त वोट दिखने के आरोप झूठे हैं। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट का वीवीपैट से पूरी तरह सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीतेश कुमार व्यास ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा कि ये खबरें गलत हैं। हमने जिलाधिकारी से आरोपों की पड़ताल की है और यह बात सामने आई है कि ये गलत हैं। हम अदालत में विस्तृत रिपोर्ट जमा करेंगे। Fri, 19 Apr 2024 06:45 AM Fri, 19 Apr 2024 06:45 AM Lok Sabha Election 2024: राजस्थान के 12 जिलों में आज छुट्टी, स्कूल, काॅलेज, दुकान, प्रतिष्ठान सब बंद Lok Sabha Election 2024: राजस्थान के 12 जिलों में आज छुट्टी रहेगी। स्कूल, काॅलेज प्रतिष्ठआन सब बंद रहेंगे। अलवर में व्यापारिक प्रतिष्ठा बंद रहेंगे। आज प्रथम चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हैं। जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 24,370 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसमें 5,729 शहरी, 17,922 ग्रामीण सहित 719 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। Fri, 19 Apr 2024 06:35 AM Fri, 19 Apr 2024 06:35 AM Lok Sabha Election 2024: इन राज्यों की सीटों पर होगा मतदान Lok Sabha Election 2024: पहले चरण में जिन राज्यों की सभी सीटों पर मतदान होगा उनमें तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (5), अरुणाचल प्रदेश (2), मेघालय (2), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1), मिजोरम (1), नगालैंड (1), पुडुचेरी (1), सिक्किम (1) और लक्षद्वीप (1) शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक-एक सीट पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम समाप्त हो गया।