दो महिलाओं ने अंतर्वस्त्रों में छुपाया था 24 किलो सोना, खुफिया टीम ने पकड़ा

अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने दो कोरियाई महिलाओं को कथित तौर पर सोने की तस्करी करने के सिलसिले में हिरासत में

लिया है।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभाग की वायु खुफिया इकाई के कर्मियों ने हांगकांग से आ रही दो

महिलाओं को रोका।

विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने उनकी जांच पड़ताल की। उनके अंतर्वस्त्रों में सोने की 24 छड़ें बरामद की गईं। प्रत्येक छड़ का वजन एक किलोग्राम है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को हिरासत में लेकर सोना जब्त कर लिया गया है।

Tamil Nadu: Air Intelligence Unit (AIU) of Chennai Customs seized 24 kg gold worth Rs. 8 crore at Chennai Airport, today. Two South Korean nationals detained. Further investigation underway. pic.twitter.com/olpFg7mW5M