दिल्ली : लुटेरों ने महिला पत्रकार को चलते ऑटो से घसीटा, एम्स में भर्ती

दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रविवार शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक महिला पत्रकार को चलते ऑटो से खींच लिया। गंभीर रूप से घायल महिला पत्रकार को सीआर पार्क थाना पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया है। पुलिस पीड़िता के बयान पर लूट की धाराओं में केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला पत्रकार जॉयमाला मूलरूप से बंगाल की पहने वाली हैं और दिल्ली में अपने परिवार के साथ सीआर पार्क इलाके में रहती हैं। जॉयमाला आरकेपुरम स्थित एक एजेंसी में पत्रकार हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण वह शाम को चितरंजन पार्क शॉपिंग करने गई थीं। शाम करीब 5.30 बजे वह ऑटो से घर लौट रही थीं। रास्ते में बाइक सवार दो युवक ऑटो के पास आए। इससे पहले जॉयमाला कुछ समझ पातीं, बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपटने की कोशिश की। पीड़िता ने मोबाइल को कस कर पकड़ लिया। छीना-झपटी में बदमाशों ने उन्हें ऑटो से खींच लिया। उनके नीचे गिरते ही बदमाश उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। ऑटो चालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची सीआर पार्क थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को पुलिस ने पीड़िता के बयान लूट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने भी घटना को लेकर ट्वीट किया है-

#UPDATE ANI journalist Joymala Bagchi injured after being dragged out of moving auto-rickshaw by snatchers, in Delhi: FIR has been registered under Section 394 of the IPC (Voluntarily causing hurt in committing robbery). A special team of police has been formed to nab the accused pic.twitter.com/Zix6DadLIC