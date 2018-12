एक सनसनीखेज घटना में भारतीय मूल की महिला को उसके गे पति ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह अपने ब्वॉयफ्रेंड (पुरुष पार्टनर) के साथ भागकर ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता था। मिहिला की पहचान जेसिका पटेल के रूप में हुई है। वह अपने पति मितेश के साथ उत्तरी इंग्लैंड के मिडिल्सबोरो में रहती थी।

37 साल का मितेश पटेल जोकि एक गे था उसे अपनी फार्मासिस्ट पत्नी जेसिका पटेल की हत्या का दोषी पाया गया। मितेश पटेल पहले पत्नी की हत्या से इनकार करता रहा लेकिन पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल फोन की पड़ताल की तो घटना की सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। इसी दिसंबर माह में स्थानीय अदालत ने मितेश पत्‍नी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जज ने मामले की सुनवाई में पाया कि आरोपी मितेश ने सुपरमार्केट के प्लास्टिक बैग से जेसिका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी जिससे कि वह अपने पुरुष पार्टनर के साथ रह सके।

लेकिन मितेश ने जिस तरह से हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया वह हैरान करने वाला है। आगे पढ़ें कैसे की पत्‍नी जेसिका की हत्या-

हैरान करने वाली मर्डर की ये कहानी-

पुलिस जांच के अनुसार मितेश ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले अपने गे पार्टनर से डेटिंग एप ग्रिंडर के जरिए मिला था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने तो मितेश पूरे दिल से उसे अपना जीवन साथी मान चुका था। इसके बाद वह 2015 में अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाने लगा था। प्‍त्नी की हत्या करनी है इसके लिए उसने उसका 2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 18 करोड़ रुपए का जीवन बीमा भी कराया।

इसके साथ ही वह गूगल में पत्‍नी की हत्या के लिए सर्च भी करता था जैसे- "I need to kill my wife", "insulin overdose", "plot to kill my wife, do I need a co-conspirator?", "hiring hitman UK" and "how much methadone will kill you?"

इधर जब जेसिका यह बात पता चल चुकी थी कि उसका पति गे है और उससे बच्चा होना संभव नहीं है तो वह डॉक्टरों की सलाह से आईवीएफ तकनीक के जरिए बच्चा पाने की आशाएं सहेज रही थी। लेकिन मीतेश के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।

उसने इंसुलिन का एक इंजेक्शन लाया और मौका पाते ही जेसिका को लगा दिया। इस दौरान जेसिक छटपटाई और बचने की कोशिश की। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बात वह इंजेक्शन के असर में जमीन पर गिर गई तो मितेश प्लास्‍टिक बैग से उसका मुंह ढक दिया। जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

मोबाइल फोन से खुला हत्या का रहस्य-

इसके बाद मितेश घर का सामान बिखेर कर घटना को लूटपाट का रंग दिया और फिर पुलिस फोन किया उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है और घर में लूट पाट की गई है। पुलिस टीम ने तफ्शीस शुरू की तो डस्टबिन में जेसिका मोबाइल मिला। इसके बाद पुलिस ने मितेश का भी मोबाइल जब्त किया और डाटा एलालिसिस के जरिए जांच की तो शक की सुई मितेश की ओर गई। इसके बाद पुलिस ने मितेश को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो घटना का सच सामने आ गया।