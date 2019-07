शर्मनाक! होटल से सामान चुराते पकड़ा गया एक परिवार, हुई बड़ी बेइज्जती

इंडोनेशिया में एक परिवार को होटल से सामान चुराते पकड़ा गया है। होटल कर्मचारियों की सामान चोरी होने की आंशंका में जिस तरह से उनके बैंगों की तालाशी ली और वीडियो बनाकर वायरल किया उसे देखने के बाद कोई भी सामान्य आदमी चोरी की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इस वीडियो को लोग जमकर इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं । सामान चुराने वाले परिवार की बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती हो रही है।

घटना इंडोनेशिया के बाली की है। खबर पढ़ रहा कोई भी शख्स यह वीडियो देखेगा तो इस परिवार की हरकत पर धिक्कारेगा। सोशल मीडिया पर लोग सामान चुराने का जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें दिख रहा है बदनामी झेल रहे परिवार के सदस्य होटल रूम से हैंगर, हैंडवाश, शॉप डिस्पेंसर और हेयरड्रायर जैसी छोटी-छोटी चीजे चुरा रहे हैं।

वीडियो में आरोपी परिवार जिस प्रकार से बात कर रहा है उससे लग रहा है यह परिवार अपने ही देश का रहने वाला है। होटल स्टाफ जिस प्रकार से उनकी करतूत पर गुस्सा हो रहा उससे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहे। वीडियो में यह भी दिख रहा है वे होटल स्टाफ से विनती कर रहे हैं कि पुलिस को न बुलाया जाए। उन्होंने जो कुछ चोरी की है उसका पैसा चुकाने को तैयार हैं।

Indian tourists caught with items picked from hotel room - this is how our #tourists defame the country when they go to another country! #Shame #travel pic.twitter.com/PGA2DQf1er

The worst example of entitled indian travellers who are a disgrace to the image of our country. Casually stealing hand washes, room artefacts, hair dryers from a hotel room in Bali. And the uncle pawing the hotel person at the end is just 🤮 pic.twitter.com/UONwWCKmUq