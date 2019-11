पत्नी के दांत टेढ़े-मेढ़े होने पर पति ने उठाया ये अजीबो गरीब कदम

हैदराबाद में एक महिला को उसके टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से प्रताड़ना और क्रूरता का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि अरोपी पति ने महिला को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसके दांत एक लाइन में नहीं थे।

पीड़िता रुखसाना बेगम ने आरोप लगाया कि उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और न मिलने पर उससे मारपीट करते थे। रुखसाना बेगम की शादी 27 जून 2019 में हुई है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि महीनों से उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है और दांत तिरछे होने का बहाना बनाकर तीन तलाक दे दिया।



महिला ने पुलिस को बतााय कि जब वह एक दिन पति को फोन किया तो उसने जवाब दिया कि उसके साथ अब कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह तीन तलाक दे चुका है। महिला ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि वह अब न्याय चाहती है।

