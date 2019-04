सीमेंट गोदाम से भारी मात्रा में कैश बरामद, बोरों में भरी थीं नोटें

आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में एक सीमेंट गोदाम से करोड़ों रूपयों की नकदी बरामद बरामद करने में सफलता हासिल की है।

आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह गोदाम द्रमुक के एक नेता का है। जब्ती की यह घटना ऐसे समय में हुई है जबकि 18 अप्रैल को राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं।

उन्होंने बताया कि इस नकदी को क्षेत्रवार ढंग से बांटने के लिए गत्ते के डिब्बों और थैलियों में भर कर रखा गया था। यह छापा द्रमुक कोषाध्यक्ष दुरैमुरूगन के वेल्लोर स्थित परिसर पर छापेमारी में साढ़े दस लाख रूपये बरामद करने के कुछ दिनों के बाद मारा गया।

सूत्रों ने बताया कि जब्त नकदी की गिनती की जा रही है और अन्य विवरणों का बाद में पता चल सकेगा।उन्होंने बताया कि यह नकदी संभवतया उस एक कॉलेज से यहां लाई गई है, जहां 30 मार्च को छापा मारा गया था।

Tamil Nadu: Income Tax officials seized huge cache of money stuffed in cartons and gunny bags from a cement godown in Vellore, during the intervening night of 29-30 March. pic.twitter.com/g2rvITVzw8