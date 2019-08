71 भेड़ों के बदले पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेजने वाले शख्स पर लगा ये बड़ा आरोप

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अजीबो गरीब लव ट्राएंगल में एक शख्स अपने अपनी पत्नी को 71 भेड़ों के बदले उसके प्रेमी भेजकर सबको हैरान कर दिया था। पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेजने बाद राजेश अब नई मुसीबत में फंस गया है।

यह सब किसी आपसी बातचीत के जरिए नहीं हुआ बल्कि भरी पंचायत में शख्स अपनी पत्नी को देने को तैयार हुआ था। इसके लिए शर्त रखी थी कि प्रेमी अपनी आधी भेड़ें उसे मुआवजे के रूप में दे। मामला मीडिया के सामने तब आया जब अपने पति के फैसले से खुश महिला 22 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ चली गई थी।

पंचायत ने दोनों की मर्जी पर एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति दी थी। महिला ने पंचायत से बताया था कि वह किसी और से प्यार करती है और अपनी वर्तमान शादी से वह खुश नहीं है। प्रेमी उमेश को पंचायत ने अपना फैसला सुनाया था कि वह अवैध संबंध की सजा भोगे या फिर बदले में पीड़ित को कुछ मुआवजा दे। पंचायत ने कहा कि वह महिला को अपने साथ रखने के एवज में 71 भेड़ों दे। इसी के साथ ही मामला निपट गया था लेकिन अब इसके कुछ दिन बाद मामले में नया मोड़ आया है।

SSP Sunil Gupta, Gorakhpur: Later father of the lover filed a complaint that the sheep owned by him have been stolen by Pal. Case registered. Sheep have been returned to lover's father & Pal has been arrested. (17.08) https://t.co/seQHwL4tc4