Video: टोल प्लाजा में ड्राइवर ने महिला टोलकर्मी को पीटा

हरियाणा के खिड़की दौला टोल प्लाजा में महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन चालक किस प्रकार से टोलकर्मियों से बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने महिला टोलकर्मी से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो ट्टटीट करते हुए लिखा है कि टोल मांगने को लेकर एक ड्राइवर महिला कर्मचारी से बहस करने लगा। इस महिला कर्मचारी ने भी कुछ कहा जिसके आरोपी ने महिला के गाल पर थप्पड़ मार दिया। महिला ने भी इसका जवाब देने की कोशिश जिससे दोनों में मारपीट हो गई।

देखें किसी तरह से महिला कर्मचारी के साथ आरोपी ड्राइवर ने मारपीट की-

#WATCH Kherki Daula toll plaza employee slapped by a car driver today following argument over toll charges (Source: CCTV) #Haryana pic.twitter.com/8WtJ7vft8D