ENG vs NZ: न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका, दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हुए बीजे वाटलिंग

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एजबेस्ट के मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले कीवी टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग कमर में दिक्कत की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर टॉम ब्लेंडेल विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे। दोनों टीमों के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटा था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले ही चोटिल होने के बाद इस टेस्ट से बाहर हो चुके हैं।

🇳🇿 BJ Watling has been ruled out of the second #ENGvNZ Test with back injury.



Tom Blundell will join the playing XI as his replacement. pic.twitter.com/6CSIOJ1BKV