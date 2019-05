हॉरर किलिंग : गैर जाति से शादी करने पर बेटी-दामाद को जिंदा जलाया, एक की मौत

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महिला और उसके पति को उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों ने इसलिए आग लगा दी क्योंकि वे सभी दोनों की शादी से नाखुश थे। पुलिस ने सोमवार को घटना के बारे में बताया।



एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को पुणे के अस्पताल में महिला की मौत हो गयी। महिला का पति 40 प्रतिशत तक झुलस गया और वह जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है।

M Kalwaniya,ASP,Ahmednagar (Rural):19-yr-old girl&her husband were set on fire by girl's father&2 uncles as they were unhappy with their marriage.Couple had gone to girl's house in Nighoj village where incident happened on May1; girl died while boy is stable;Probe on #Maharashtra pic.twitter.com/YRTZz8KCtJ