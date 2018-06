आश्रय गृह में चल रहा था सेक्स रैकेट, 46 लड़कियां मुक्त कराईं

बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित एक आश्रय गृह को सील कर वहां से 46 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज बताया कि आश्रय गृह में सेक्स - रैकेट चलाए जाने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गयी है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सूचना मिलने पर हाल ही में निरीक्षण किया था। आश्रय गृह के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मंत्रालय ने ट्वीट किया , '' मुजफ्फरपुर में लड़कियों के एक आश्रय गृह में सेक्स रैकेट चलाये जाने संबंधी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उसकी बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जांच करायी।

Acting promptly on a complaint received from a citizen about sex racket in a shelter home for girls in Muzaffarpur, we got it inspected by the Bihar State Commission for Protection of Child Rights. 1/4