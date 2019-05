मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 35 साल के शख्स ने मांगी इच्छा मृत्यु, बताया ये कारण

पुणे के एक 35 वर्षीय शख्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्य की मांग की थी। शख्स द्वारा लिखा गया यह पत्र मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।



महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि यह लेटर 15-20 दिन पहले लिखा गया था। शख्स ने इस पत्र में लिखा था कि उसे लगता है कि अपने घरवालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वह अपने करियर और शादी को लेकर परेशान था। लेकिन अब ठीक है।



Pune: 35-yr-old man wrote to Maharashtra CM's Office seeking permission for Euthanasia; Police say,"this letter was sent around 15-20 days ago. The letter said he felt he isn't doing anything for his parents. He was upset with his career&lack of marriage prospects.He is okay now" pic.twitter.com/HWpnNmk9kD