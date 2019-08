तीन साल की बच्ची को अगवाकर की हत्या, 19 साल लड़का गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में तीन साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। बच्ची को अगवा करने व उसकी हत्या करने के जुर्म में पुलिस ने 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बच्ची आज अचेत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली जिसके बाद घटना के बारे में लोगों को पता चला। बच्ची के शरीर में इतनी ज्यादा चोंटे थी कि उसकी मौत हो गई। पुलिस को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने हत्या और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 19 साल के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है।

