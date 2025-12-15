Hindustan Hindi News
Saharanpur Uma Murder Case
Saharanpur Uma Murder Case: हिंदू प्रेमिका उमा की हत्या करने वाला Bilal गिरफ्तार | Yamunanagar | UP

Saharanpur Uma Murder Case: हिंदू प्रेमिका उमा की हत्या करने वाला Bilal गिरफ्तार | Yamunanagar | UP

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर की उमा की सिर कटी लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने अपनी हिंदू प्रेमिका उमा की हत्या कर दी. हत्या का मकसद उमा से छुटकारा पाकर दूसरी लड़की से निकाह करना था

Dec 15, 2025 10:25 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
Prashant Ruhela

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
National News In Hindi

