नगर निगम का सुपरवाइजर घूस लेते गिरफ्तार

नगर निगम का सुपरवाइजर घूस लेते गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने गुरुवार दोपहर भेलूपुर के एक मंदिर के पास से सफाई कर्मी से 4000 घूस लेते हुए नगर निगम के सुपरवाइजर रामचंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी सुपरवाइजर को टीम लंका थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

Sandeep Kumar Shukla लाइव हिन्दुस्तान, varanasiThu, 9 Oct 2025 05:15 PM
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता।

सफाईकर्मी महेंद्र ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। बताया था कि हर महीने 2000 रुपये नहीं देने पर उसकी हाजिरी नहीं लगाएगा। जुलाई और अगस्त महीने के वेतन और हाजिरी लगाने के लिए 4000 रुपये की मांग की थी। शिकायत के आधार पर टीम ने आरोपी को भेलूपुर के एक मंदिर के पास से घूस लेते हुए पकड़ लिया।

