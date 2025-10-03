बच्चों के सामने ही पिता की उंगलियां काटीं, कलाई पर चाकू चलाए; दरिंदगी से कत्ल

मृतक की पहचान सैयद इमरान शफीक के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर के रेलवे स्टेशन पर शफीक अपने दो बच्चों के साथ गया था। इनमें से एक की उम्र 3 साल और एक बेटा 13 साल का है।

महाराष्ट्र से बर्बरता की हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि मुंबई में एक शख्स को उसके बच्चों के ही सामने करीब आधा दर्जन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके शरीर के अंग काट दिए गए और कलाई पर धारदार हथियार चलाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि व्यापार से जुड़ी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है।

मृतक की पहचान सैयद इमरान शफीक के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर के रेलवे स्टेशन पर शफीक अपने दो बच्चों के साथ गया था। इनमें से एक की उम्र 3 साल और एक 13 साल का है। सिल्क मिल कॉलोनी इलाके में उनके ऑटो को एक कार ने रोक लिया। इसके बाद 5 से 6 लोग कार से बाहर आए और पीड़ित और उसके बच्चों को ऑटो से बाहर निकाल लिया।

खबर है कि संदिग्धों ने शफीक को उसके बच्चों के सामने ही धारदार हथियार से मार डाला। बचाव के लिए उसने हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हमलावरों ने उसकी उंगलियां अलग कर दीं और उसकी कलाई भी काट दीं। इसके अलावा सिर और गर्दन पर कई बार वार किए गए। हमलावरों ने शफीक को कई बार चाकू मारे और छोड़कर चले गए।