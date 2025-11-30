Hindustan Hindi News
कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड कोलकाता गिरफ्तार

कफ सिरप के मास्टरमाइंड को सोनभद्र पुलिस ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है।

Sun, 30 Nov 2025 05:00 PMSandeep Kumar Shukla हिन्दुस्तान
सोनभद्र, संवाददाता। कफ सिरप के मास्टरमाइंड को सोनभद्र पुलिस ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। सोनभद्र पुलिस आरोपी के ट्रांजिट रिमांड के लिए कोलकाता में प्रतिवेदन किया है। भोला प्रसाद जायसवाल चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में भी वांछित था।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित सोनभद्र पुलिस, एसआईटी व एसओजी टीम सोनभद्र ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से कफ सिरप के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। भोला प्रसाद जायसवाल ए-924/जे, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, आदमपुर, जनपद वाराणसी का निवासी है। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था। गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस ने कोलकाता में ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया जाएगा। गिरफ्तार मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में भी वांछित था।

सोनभद्र पुलिस के अनुसार जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सीरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जनपदों में अवैध वितरण किया जा रहा था। एसआईटी जांच में जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन-देन का खुलासा हुआ, जिनमें से अधिकांश फर्में धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गईं। संलिप्त खातों को फ्रीज कराया गया है। 18 अक्टूबर को सोनभद्र में चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से कुल 1,19,675 कफ सीरप की शीशियाँ बरामद की गई थीं। इसके अतिरिक्त, आरोपी बृज मोहन व शिवहरि की सूचना के आधार पर सोनभद्र पुलिस ने गाज़ियाबाद में संयुक्त कार्यवाही कर चार ट्रकों से भारी मात्रा में कफ सीरप तथा 20 लाख फंडिंग की नकदी बरामद की थी।

