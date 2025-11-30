कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड कोलकाता गिरफ्तार

संक्षेप: कफ सिरप के मास्टरमाइंड को सोनभद्र पुलिस ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है।

सोनभद्र, संवाददाता। कफ सिरप के मास्टरमाइंड को सोनभद्र पुलिस ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। सोनभद्र पुलिस आरोपी के ट्रांजिट रिमांड के लिए कोलकाता में प्रतिवेदन किया है। भोला प्रसाद जायसवाल चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में भी वांछित था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित सोनभद्र पुलिस, एसआईटी व एसओजी टीम सोनभद्र ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से कफ सिरप के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। भोला प्रसाद जायसवाल ए-924/जे, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, आदमपुर, जनपद वाराणसी का निवासी है। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था। गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस ने कोलकाता में ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया जाएगा। गिरफ्तार मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में भी वांछित था।