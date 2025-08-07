Zimbabwe vs New Zealand 2nd Test Brendan Taylor make come back following a three and a half year ICC ban साढ़े तीन साल के बैन के बाद ब्रेंडन टेलर की हुई वापसी, आते ही एंडरसन को पीछे छोड़ा, Cricket Hindi News - Hindustan
साढ़े तीन साल के बैन के बाद ब्रेंडन टेलर की हुई वापसी, आते ही एंडरसन को पीछे छोड़ा

जिम्बाब्वे ने गुरुवार को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करते हुए ब्रेंडन टेलर को सलामी बल्लेबाज बेन कुरेन की जगह टीम में शामिल किया। टेलर तीन महीने 10 दिन बाद वापसी कर रहे हैं।

जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है। इस मैच में ब्रेंडन टेलर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। ब्रेंडन टेलर ने साढ़े तीन साल के प्रतिबंध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। जिम्ब्बाब्वे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टेलर ने 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले सभी क्रिकेटरों में सबसे लंबे टेस्ट करियर (21 साल 93 दिन) के मामले में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ा।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 39 वर्षीय टेलर पर जनवरी 2022 में प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत 2019 की एक घटना से जुड़े चार आरोपों को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत के व्यवसाइयों से 15,000 डॉलर स्वीकार किए थे, जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैच फिक्स करने के लिए कहा था।

ब्रेंडन टेलर ने दावा किया कि उन्होंने पैसे तो लिए लेकिन कभी कोई मैच फिक्स नहीं किया। उन्हें स्टिमुलेंट बेंजॉयलकोग्नाइन के पॉजिटिव नतीजे के कारण डोपिंग उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह कोकीन का एक मेटाबोलाइट है। न्यूजीलैंड पिछले हफ्ते इसी मैदान पर पहले टेस्ट में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे है।

जिम्बाब्वे ने दो बदलाव करते हुए टेलर को सलामी बल्लेबाज बेन कुरेन की जगह टीम में शामिल किया, जबकि तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी की जगह तेज गेंदबाज ट्रेवर ग्वांडू को टीम में जगह दी है। न्यूजीलैंड दो दोहरा झटका लगा, जब तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ और विल ओरोर्के पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद बाहर हो गए। माइकल ब्रेसवेल भी इंग्लैंड में द हंड्रेड में खेलने के लिए चले गए। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाजों जैकब डफी, मैथ्यू फिशर और जकारी फॉल्क्स को टेस्ट पदार्पण का मौका दिया है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान को तीर सी चुभी टीम इंडिया की जीत; सिराज, प्रसिद्ध पर लगाया लांछन

ब्रेंडन टेलर करीब 3 साल 10 महीने बाद जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2021 में आयरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। जिम्बाब्वे इस साल अपना 9वां टेस्ट खेलने उतरा है। पिछली बार उन्होंने 9 से ज्यादा टेस्ट मैच 2001 में खेले थे, जब उन्होंने एक साल में 11 टेस्ट खेले थे।

अपने 35वें टेस्ट में खेलते हुए टेलर ने 21वीं सदी में पदार्पण करने वाले सभी क्रिकेटरों में सबसे लंबे टेस्ट करियर के मामले में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया। 1989 के बाद से केवल भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का ही टेलर से लंबा टेस्ट करियर रहा है, जिन्होंने 24 साल और 1 दिन की अवधि में 200 टेस्ट मैच खेले हैं।

