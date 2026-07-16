जिम्बाब्वे की टीम अपना रही है गौतम गंभीर वाला 'प्लान', कप्तान बोले- ऐसा नहीं किया तो हम...
जिम्बाब्वे की टीम गौतम गंभीर वाला 'प्लान' अपना रही है। कप्तान सिकंदर रजा ने कहा है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। जिम्बाब्वे की टी20 टीम में अब 8 बल्लेबाजी के विकल्प हैं।
जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने भी वही रूट अपनाया है, जिस पर चलने के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर फेमस हैं। गौतम गंभीर भी ज्यादा से ज्यादा बैटिंग ऑप्शन प्लेइंग इलेवन में रखते हैं और बैटिंग में गहराई चाहते हैं। ऐसा ही जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में किया है। खुद कप्तान सिकंदर रजा ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने 8 बल्लेबाजों के साथ इसलिए उतरने का फैसला किया, क्योंकि वे चाहते थे कि बैटिंग यूनिट बिना किसी डर के खुद को मौका दे। उनका मानना है कि इससे हम 200 रन टी20 मैच में बना सकते हैं।
जिम्बाब्वे ने बुलावायो में बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में 32 रनों से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के बाद सिकंदर रजा ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट आगे बढ़ गया है और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे 160-170 की बहुत अच्छी टीम रही है। अगर हम सुधार नहीं करते हैं और खुद को चैलेंज नहीं करते हैं और 200 तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए खुद को अपस्किल नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे।"
उन्होंने कहा, "इस विकेट पर 155 पार स्कोर था, लेकिन हमने 171 रन बनाए। आठ बैटर खिलाने के पीछे का कारण यह है कि एक बार जब आप सेट हो जाते हैं, तो आप किसी को निशाना बनाते हैं और ज्यादा निडर होते हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा अकाउंटेबल भी होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, यह कॉन्फिडेंस रखें कि आप सेट हैं और आप वह बड़ा ओवर, वह 15 रन का ओवर और फिर एक और 15 रन का ओवर ले सकते हैं, ताकि आप हमेशा आगे रहें। ऐसे में आठ बल्लेबाजों को खिलाने का पूरा आइडिया यह है कि, एक, हम वर्ल्ड क्रिकेट की इंटेंसिटी से मैच करने के लिए थोड़ा और निडर क्रिकेट खेलें और यह भी कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमने एक बैटर के तौर खुद को अपस्किल किया है या नहीं।"
हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं- रजा
कप्तान रजा ने आगे कहा, "और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन हम उन्हें उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते, जितना मैं चाहता हूं, जैसे मिल्टन शुम्बा, जो अच्छी लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। अगर वह बॉलिंग नहीं करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह बढ़ रहे हैं या नहीं? रयान बर्ल, डियोन मायर्स, ब्रायन बेनेट, जिन्हें आज बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो T20 मैच में कुछ ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं एक देश के तौर पर खुद पर काम पूरा करने का दबाव बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो थोड़ी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारे काम को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस और सेल्फ-बिलीफ होगा, चाहे वह हाथ में बैट हो या हाथ में बॉल। यही मेरी थ्योरी है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट