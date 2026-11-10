भारत से आगे निकला जिम्बाब्वे, एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें; 100 साल बाद हुआ ऐसा
Zimbabwe Surpasses India: जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में रनों का अंबार लगाया। जिम्बाब्वे ने एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में भारत को पछाड़ दिया है।
जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में आयोजित पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। मैच भले ही ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ लेकिन कई रिकॉर्ड बनाए। इस मैच में छह सेंचुरी और एक दोहरा शतक लगा। दोनों टीमों ने 1500 से अधिक रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन जुटाए जबकि अफगानिस्तान ने जवाब में 514 रन जोड़े। सपाट और गेंदबाजों के लिए बेअसर पिच पर जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी घोषित नहीं करने का फैसला किया, जिससे सोमवार को मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 523 रन बनाए। क्रेग एर्विन और वेस्ली मधेवेरे ने 206 रन की अटूट पार्टनरशिप की। एर्विन ने 279 गेंदों में 23 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 206 रन बटोरे। मधेवेरे ने 108 गेंदों में नाबाद 100 रन जोड़े, जिसमें दो चौके और तीन छक्के हैं। जिम्बाब्वे एक टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में 500 प्लस रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है।
भारत से आगे निकला जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे नेशारजाह टेस्ट में कुल 1027 रन जुटाए। जिम्बाब्वे एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में भारत से आगे निकल गया है। जिम्बाब्वे टीम चौथे पायदान पर पहुंच गई है। भारत ने 2025 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 1014 रन जुटाए थे। भारतीय टीम ने तब पहली पारी में 587 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान शुभमन गिल (387 गेंदों में 269, 30 चौके, 3 छक्के) ने दोहरा शतक जमाया। भारत ने बर्मिंघम में दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की थी। गिल ने दूसरी पारी में 161 गेंदों में 13 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 161 रन जोड़े थे। एक टेस्ट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के नाम दर्ज है। इंग्लैंड ने 1930 में किंग्स्टन में आयोजित टेस्ट में 1121 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 849 रन जोड़े थे जबकि दूसरी पारी 272/9 के स्कोर पर घोषित की।
एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें
1121 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन 1930
1078 - पाकिस्तान बनाम भारत, फैसलाबाद 2006
1028 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, द ओवल 1934
1027 - जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान, शारजाह 2026
1014 - भारत बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम 2025
1013 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी 1969
1011 - साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, डरबन 1939
टेस्ट में 100 साल बाद हुआ ऐसा
41 वर्षीय क्रेग एर्विन ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। जिम्बाब्वे के 40 वर्षीय ब्रेंडन टेलर ने शारजाह में पहली पारी में 168 गेंदों में 131 रन बनाए थे, जिसमें 14 चौके और चार सिक्स हैं। टेस्ट में 100 सालों के बाद 40 प्लस उम्र के एक से अधिक बल्लेबाज ने एक ही मैच में सेंचुरी लगाई है। टेस्ट इतिहास में सिर्फ दो बार ही ऐसा हुआ है। 1926 में लॉर्ड्स में आयोजित टेस्ट में तीन खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया था। तब ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्ड्सले, चार्ल्स मैकार्टनी और इंग्लैंड के जैक हॉब्स ने 40 प्लस की उम्र में शतक जमाया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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