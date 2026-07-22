टीम इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाव्बे की टीम का ऐलान, 3 बदलावों के साथ उतरेंगे मेजबान
टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाव्बे की टीम का ऐलान हो गया है। 3 बदलावों के साथ मेजबान टीम उतरने वाली है। सिकंदर रजा इस टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे।
टीम इंडिया के खिलाफ बुधवार 23 जुलाई से खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज के बाद टीम में 3 बदलाव देखने को मिले हैं। सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम में कुल 15 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ऑलराउंडर वेसली मधेवीरे और तेज गेंदबाज नेमान न्यामहुरी के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज तफद्जवा तिसीगा को टीम में शामिल किया गया है। तिसीगा पहली बार टी20 टी20 का हिस्सा बने हैं।
जिम्बाब्वे की टीम को कुछ ही महीने पहले टी20 विश्व कप की डबल चैंपियन बनी भारतीय टीम से हरारे में भिड़ना है, लेकिन टीम इंडिया के साथ समस्या यह है कि पिछली दो सीरीज भारत हार गया है। इस दौरे के लिए भी कोई अनुभवी टीम नहीं चुनी गई है। गेंदबाजी में कई नए नाम शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने तो अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है। श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं, लेकिन अभी तक पहले 7 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। पहले 7 में से 6 मैच वे हार चुके हैं और लगातार 10 मैच खेलने के बाद वे जिम्बाब्वे पहुंचे हैं।
इस सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होगी और 4 दिन में 3 मैचों की सीरीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरा मैच 25 जुलाई को और तीसरा मैच रविवार 26 जुलाई को आयोजित होना है। मैच से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा है कि टीम इंडिया को वे हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास चांस है, क्योंकि वे आयरलैंड और इंग्लैंड से हारकर आए हैं।
जिम्बाब्वे की टीम इस प्रकार है
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजराबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफद्जवा तिसीगा।
बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20I सीरीज में मधेवीरे नहीं खेले थे, लेकिन वे अब नेशनल सेटअप में लौट आए हैं। वहीं, न्यामहुरी चोटिल थे और इस वजह से बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल पाए थे। वहीं, तिसीगा को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना पहला मौका मिला है। जिम्बाब्वे के लिए बांग्लादेश की घर पर खेली गई तीनों फॉर्मेट की सीरीज अच्छी रही थी। टी20 सीरीज में भले ही मेजबानों ने मात खाई थी, लेकिन एकमात्र टेस्ट मैच में पारी से जीत हासिल की थी और वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट