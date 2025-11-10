Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़zimbabwe spinner Graeme Cremer takes record nine wicket haul on first class comeback after eight years he is 39 year old
39 की उम्र की क्रिकेट के मैदान पर वापसी, अब एक पारी में 9 विकेट लेकर मचा दी इस स्पिनर ने सनसनी

संक्षेप: 2005 से 2017 तक जिम्बाब्वे के लिए 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले ग्रीम क्रेमर ने फर्स्ट क्लास मैच की एक ही पारी में 9 विकेट अपने नाम कर कमबैक मैच को यादगार बना दिया। क्रेमर जिम्बाब्वे के कप्तान भी रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 07:49 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिम्बाब्वे की टीम के पूर्व कप्तान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। 8 साल लंबे ब्रेक के बाद 39 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान पर वापसी की और ऐसी सनसनी मचाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 2005 से 2017 तक जिम्बाब्वे के लिए 19 टेस्ट, 96 वनडे इंटरनेशनल और 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले ग्रीम क्रेमर ने फर्स्ट क्लास मैच की एक ही पारी में 9 विकेट अपने नाम कर कमबैक मैच को यादगार बना दिया। ग्रीम क्रेमर जिम्बाब्वे की टीम के लिए कुछ समय तक कप्तान भी रहे हैं।

क्रेमर का आखिरी प्रथम श्रेणी मैच 2017 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में बॉक्सिंग डे टेस्ट था। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए सीमित ओवरों का क्रिकेट खेला, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद उन्होंने पेशेवर क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। क्रेमर अपने बच्चों की देखभाल के लिए दुबई में बस गए, क्योंकि उनकी पत्नी एमिरेट्स एयरलाइंस में काम करती थीं। इस दौरान उन्होंने कई टीमों को कोचिंग की सेवाएं दीं, लेकिन इस साल की शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी की।

ग्रीम क्रेमर को जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 मैचों के लिए अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट का रुख किया और पहले ही मैच में 9 विकेट एक पारी में निकाल लिए। क्रेमर ने आखिरकार 2025/26 लोगान कप में मिड वेस्ट राइनोज की ओर से क्वेक्वे में सदर्न रॉक्स के खिलाफ एक प्रोफेशनल क्रिकेट मैच खेला। पहले दिन का खेल बारिश के कारण धुल जाने के बाद रॉय कैया द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद रॉक्स ने दूसरे दिन 202/4 के स्कोर पर खेल समाप्त किया। क्रेमर ने इनमें से तीन विकेट लिए, जबकि माइकल चिनौया ने कैया को आउट किया।

तीसरे दिन का खेल भी बारिश के कारण नहीं हो पाया। जब खेल फिर से शुरू हुआ, तो पनाशे तरुविंगा (93) और तफादज़्वा त्सिगा (100) की बदौलत रॉक्स 347 रन तक पहुंच पाया और क्रेमर ने बाकी बचे छह विकेट इस दौरान अपने चटकाए। उन्होंने 46.2 ओवर में 144 रन देकर 9 विकेट लिए, जो जिम्बाब्वे में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दूसरा नौ विकेट हॉल है। यहां तक कि पहली बार किसी स्पिनर ने जिम्बाब्वे में 9 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनसे पहले जॉन रेनी ने 1997-98 के सीजन में एक पारी में 9 विकेट अपने नाम किए थे।

Zimbabwe Cricket Team
