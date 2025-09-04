Zimbabwe opener Brian Bennett created history, broke the unique record of Faf du Plessis and Babar Azam जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने T20 में रचा इतिहास, फाफ डु प्लेसिस और बाबर आजम का तोड़ा रिकॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने T20 में रचा इतिहास, फाफ डु प्लेसिस और बाबर आजम का तोड़ा रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में एक नया कीर्तिमान रचा। उन्होंने 57 गेंदों में 81 रन की पारी खेली और इस दौरान एक भी सिक्स नहीं लगाया। आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्यों के किसी बल्लेबाज की टी20 में यह बिना कोई सिक्स जड़े सबसे बड़ी पारी बन गई है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 12:06 PM
जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने टी20 में इतिहास रच दिया है। बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 57 गेंदों में 81 रन बनाए। उनकी टीम मुकाबला हार गई लेकिन बेनेट ने इस पारी से ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया जो अब से पहले फाफ डु प्लेसिस और बाबर आजम के नाम था।

जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रायन बेनेट की 81 और कप्तान सिकंदर रजा के 28 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका के दुश्मंथा चमीरा ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके। जवाब में श्रीलंका ने पथुम निसंका के 55 ,कुसल मेंडिस के 38 और कामिंदु मेंडिस के नाबाद 41 रनों बदौलत 4 विकेट से जीत हासिल की। जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नाग्वारा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। ब्रायन बेनेट मैच के टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने इस दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

बेनेट ने 57 गेंदों में अपनी 81 रन की पारी के दौरान 12 चौके जड़े। इसके साथ ही आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य देशों के बीच किसी टी20 मैच में बिना कोई छक्का जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस और पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम संयुक्त रूप से था। डु प्लेसिस ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बिना कोई छक्का जड़े 79 रन की नाबाद पारी खेली थी। बाबर की बात करें तो उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना कोई छक्का जड़े 79 रन बनाए थे।

