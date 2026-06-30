जिम्बाब्वे ने टेस्ट में बांग्लादेश को हराकर रचा इतिहास, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत
जिम्बाब्वे ने टेस्ट क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया है। उसने बांग्लादेश को पारी और 85 रनों से हराकर अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बांग्लादेश को हराना बड़ी बात है।
ब्लेसिंग मुजारबानी (चार विकेट), रिचर्ड न्गारावा (तीन विकेट) और न्यूमैन न्यामहूरी (दो विकेट) के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर ज़िम्बाब्वे ने मंगलवार को एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश को दूसरी पारी में 185 रन पर समेटकर पारी और 85 रनों से आसान ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
आज सुबह के सत्र में बांग्लादेश ने कल के 40 रन पर एक विकेट से आगे खेलना शुरु किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सके और उनकी पूरी टीम तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 45 ओवरों में 185 रन पर आलऑउट हो गई। यह टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत है। बांग्लादेश को ज़िम्बाब्वे को दोबारा बल्लेबाजी कराने के लिए अभी भी 230 रनों की ज़रूरत थी। दूसरे दिन सात विकेट लेने वाले तैजुल इस्लाम का मानना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो रही है और बांग्लादेश साझेदारी बनाने पर ध्यान देगा। दूसरे दिन अपना पहला टेस्ट शतक लगाने वाले इनोसेंट काइया का तीसरे दिन की शुरुआत में मानना था कि पिच अभी भी गेंदबाजों के लिए कुछ मदद दे रही है। और हुआ भी यही, गेंदबाजों का ही दबदबा रहा। ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड न्गारावा और न्यूमैन न्यामहूरी ने मैच में कुल 17 विकेट झटके।
ब्रैड इवांस ने शुरुआती ओवर में कुछ बार बल्लेबाजों को छकाया, फिर मुजारबानी ने दूसरे ओवर में महमुदुल हसन जॉय को एक्स्ट्रा बाउंस वाली गेंद पर गली में कैच आउट कराया। गेंदें एक खास लेंथ से उछल रही थीं, एक गेंद मोमिनुल हक के ग्लव्स पर भी लगी, और फिर वे मुज़राबानी की गेंद पर थर्ड स्लिप में कैच आउट हो गए। नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम ने लगातार बाउंड्री लगाकर पलटवार करने की कोशिश की, जबकि गेंदबाज लगातार उनके बल्ले के किनारे (एज) की परीक्षा ले रहे थे। आखिरकार यह साझेदारी तब टूटी जब न्यामहूरी ने नजमुल को बोल्ड कर दिया। लंच से ठीक पहले मुशफिकुर मुज़राबानी का तीसरा शिकार बने, वे लेग साइड पर कैच आउट हुए, और बांग्लादेश 5 विकेट पर 117 रन के स्कोर के साथ ब्रेक पर गया, उन्हें अभी भी 153 रनों की ज़रूरत थी।
दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मुज़राबानी ने तौहीद हृदोय को थर्ड स्लिप में कैच आउट कराकर अपना पांचवां विकेट लिया। इसके बाद एक मज़बूत साझेदारी हुई, जिसमें डेब्यू करने वाले अमित हसन और तैजुल ने ज़िम्बाब्वे के गेंदबाजों को रोके रखा और साथ ही तेज़ी से रन भी बनाए। इसमें अमिटे ने इवांस के एक ओवर में तीन चौके लगाए। इससे ठीक पहले तैजुल को जीवनदान मिला, जब मुजारबानी की गेंद पर ब्रायन बेनेट ने उनका कैच छोड़ दिया। आखिरकार तैजुल इवांस की शॉर्ट-बॉल पर आउट हुए और 34 रन की साझेदारी का अंत हुआ।
अगले ही ओवर में अमिट आउट हो गए। कप्तान नगारवा की एक फुल लेंथ गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सेकंड स्लिप में चली गई, जिससे बांग्लादेश का स्कोर 8 विकेट पर 162 रन हो गया। उसी ओवर में स्कोर 9 विकेट पर 162 रन हो गया, जब खालिद अहमद ने एक बड़ा ड्राइव खेलने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई। मुज़राबानी अपना पांचवां विकेट लेने की कोशिश में हसन महमूद को यॉर्कर डाल रहे थे, लेकिन स्टंप्स नहीं गिरा पाए। इस बीच, इबादत हुसैन और महमूद ने कुछ बाउंड्री लगाकर ज़िम्बाब्वे को परेशान किया और खेल को लंच के बाद के सेशन के दूसरे घंटे तक खींच ले गए। मुज़राबानी को अपना पांचवां विकेट नहीं मिला और नगारवा को चौथा विकेट नहीं मिला। इसके बजाय, न्यूमैन न्यामहूरी ने खेल खत्म किया; उन्होंने पारी का अपना दूसरा विकेट तब लिया जब महमूद एक शॉर्ट बॉल पर आउट हुए और मुजारबानी ने अच्छा कैच पकड़ा।
गेंदबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करके ज़िम्बाब्वे की जीत की नींव रखी थी और पहले ही दिन बांग्लादेश को केवल 140 रन पर ऑलआउट कर दिया था। न्गारवा, मुजारबानी और इवांस ने दो-दो विकेट लिए, जबकि न्यामहूरी ने पहली पारी में 61 रन देकर 4 विकेट लिए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके बाद ज़िम्बाब्वे ने बल्ले से मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। काइया ने शतक लगाया और बेनेट, क्रेग इरविन और वेस्ली मधेवेरे ने अर्धशतक जड़े, जिससे टीम का स्कोर 410 रन तक पहुंचा। यह स्कोर जीत के लिए काफ़ी साबित हुआ, भले ही तैजुल ने सात विकेट लिए और बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सबसे ज़्यादा बार पांच विकेट लेने (19 बार) के मामले में शाकिब अल हसन की बराबरी कर ली।
बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
संक्षिप्त स्कोर: बांगलादेश 140 (मोमिनुल हक 60; न्यूमैन न्यामहूरी 4-61, ब्लेसिंग मुज़राबानी 2-19) और 185 (मुशफिकुर रहीम 34; ब्लेसिंग मुज़राबानी 4-65, रिचर्ड नगारवा 3-32) ज़िम्बाब्वे से 410 (इनोसेंट काइया 140, वेस्ली मधेवेरे*, क्रेग इरविन 60; तैजुल इस्लाम 7-138) से एक पारी और 85 रन से हार गया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।