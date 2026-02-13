T-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे से कभी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया, रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगी आंखे
क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया एक महाशक्ति मानी जाती है, लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। इस मेगा टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया आज तक जिम्बाब्वे को एक बार भी हराने में सफल नहीं हो पाया है। जिम्बाब्वे दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जिसका टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100% जीत का रिकॉर्ड है। हाल ही में कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले ने इस चौंकाने वाले रिकॉर्ड पर एक बार फिर मुहर लगा दी है।
2026 टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/2 का मजबूत स्कोर बनाया। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदों में नाबाद 64 रनों की संयमित और शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। कप्तान सिकंदर रजा ने अंत में मात्र 13 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जिम्बाब्वे की इस सधी हुई बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व स्तरीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसा दिया।
170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.3 ओवरों में मात्र 146 रनों पर ढेर हो गई और मैच 23 रनों से हार गई। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने घातक स्पेल डालते हुए 4 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 4 विकेट झटके। इसी मैच के दौरान मुजरबानी ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे किए और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। ब्रैड इवांस ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
यह पहली बार नहीं है जब जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को विश्व कप के मंच पर रुलाया है और इतिहास रचा है। इससे पहले 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से करारी मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू रेनशॉ की 65 रनों की साहसी पारी भी उनकी टीम को इस शर्मनाक रिकॉर्ड से नहीं बचा सकी। जिम्बाब्वे की यह जीत न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि इसने ग्रुप बी की अंक तालिका में उलटफेर की नई संभावनाएं पैदा कर दी हैं।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अन्य टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे) में जिम्बाब्वे को हराया है, लेकिन जब बात विश्व कप के मंच की आती है, तो जिम्बाब्वे का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। टी-20 विश्व कप में अब तक दो बार ये टीमें आमने-सामने हुई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कभी जीत नसीब नहीं हुई है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो अब तक दोनों टीमें चार बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और दो मैचों में जिम्बाब्वे को जीत मिली है। हालांकि, जिम्बाब्वे ने विश्व कप के मैचों में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इसे उन मैचों में हराया है जो विश्व कप का हिस्सा नहीं थे।
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।