जिम्बाम्बे ने हराया तो श्रीलंका को, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये क्यों है चेतावनी?
टी-20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है। ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में एंट्री मार ली है। खास बात यह है कि जिम्बाब्वे की टीम जैसे-तैसे सुपर-8 में नहीं पहुंची है, बल्कि अपने ग्रुप में पूरे डोमिनेंस क साथ सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया है।
अपने ग्रुप में जिम्बाब्वे ने ओमान को हराने के बाद भी सांस नहीं लिया, बल्कि 2026 विश्व कप के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच बारिश के कारण धुल गया, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हराकार इस विश्व कप का दूसरा उलटफेर किया।
इन लगातार तीन जीतों और 1 मैच रद्द होने की वजह से 1 अंक मिलने पर कुल 7 अंकों के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने सुपर-8 में धमाकेदार एंट्री की है। यह वही ग्रुप है जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज की टीमें भी हैं। ये सभी टीमें ग्रुप स्टेज में एक भी मुकाबला ना हारते हुए अपराजित रहकर सुपर-8 में पहुंची हैं।
जिम्बाब्वे की आज की जीत ने भारतीय खेमे में भी कुछ चिंताएं बढ़ा दी होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने भी अब तक अपने सभी बॉक्सेस ठीक से टिक नहीं किए हैं। जिम्बाब्वे की धारदार तेज गेंदबाजी किसी भी बड़ी टीम के लिए चिंता का सबब बन सकती है यह हमने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैचों में देखा है। ऐसे में भारत के लिए चिंताएं और बढ़ जाती हैं जब सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीन मैचों में 3 शून्य बनाकर सुपर-8 के लिए उतरे हों। ईशान किशन जरूर शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन भारत का मिडिल ऑर्डर भी चिंता का कारण बना हुआ है।
तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव पिछले तीन मैचों में धीमी गति से बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं, इसके कारण पीछे के बल्लेबाजों में अतिरिक्त दवाब पड़ता है। हार्दिक का बल्ला भी बहुत अच्छी तरह से नहीं चला है और जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों की घातक शॉट पिच और हार्ड लेंथ गेंदबाजी के सामने उनका चलना और भी मुश्किल होगा। अक्षर पटेल से भारत की उम्मीदें हैं, हालांकि, वे भी अब तक बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं।
कुल मिलाकर भारत ने ग्रुप स्टेज में सिर्फ 1 ही कनवेसिंग जीत दर्ज की है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की। इसके अलावा भारत को नामीबिया ने भी कुछ टक्कर दी थी। अमेरिका ने भारत को पहले मुकाबले में कड़ी टक्कर दी थी। इसके अलावा नीदरलैंड ने भी भारत के 194 रनों के रन चेज में 174 के स्कोर तक पहुंच गई थी। भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप का कई बार महंगा साबित होना भी टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुलदीप भी पूरी लय में अभी तक नहीं दिखे हैं। हालांकि, वरुण चक्रवर्ती धारदार नजर आए हैं।
ऐसे में भारतीय टीम जब सुपर-8 के लिए अच्छा प्रदर्शन करके पहुंची टीमों के सामने पहुंचेंगी तो चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। भारत के पास एक बेहतर संतुलित टीम है, लेकिन सभी खिलाड़ियों के फॉर्म में ना होने के कारण मेन इन ब्लू को जिम्बाब्वे जैसी टीमों के सामने भी सावधान रहने की जरूरत होगी। हालांकि, जिम्बाब्वे की टीम भारतीय स्पिनरों को कैसे खेलेगी और बल्लेबाजी में कितना दम दिखाएगी यह भी देखने योग्य होगा। भारत के ग्रुप में सभी टीमें काफी मजबूत हैं, ऐसे में बड़े रोमांचक मैच देखने को मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।