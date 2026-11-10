WORLD RECORD: जो काम कभी भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश नहीं कर पाए, वो कर दिखाया जिम्बाब्वे ने
जो काम कभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे देश नहीं कर पाए। वह कारनामा टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे की टीम ने कर दिखाया। जिम्बाब्वे की टीम ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 500-500 रन बनाए।
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सोमवार 9 नवंबर को समाप्त हुआ। हालांकि, इस मैच का नतीजा ड्रॉ रहा, लेकिन इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बना दिया, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश 100-100 साल से ज्यादा लंबे टेस्ट इतिहास में नहीं बना पाए और भारत भी कभी ऐसा नहीं कर सकी। दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 500-500 से ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है।
इस टेस्ट मैच में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे दोनों टीमों ने मिला कर 1500 से अधिक रन बनाए, लेकिन सोमवार को यह मुकाबला नीरस ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ। इस मैच में छह शतक और एक दोहरा शतक भी लगा, लेकिन सपाट और गेंदबाजों के लिए बेअसर पिच पर जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी घोषित नहीं करने का फैसला किया, जिससे मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका।
दोनों पारियों में जिम्बाब्वे ने काटा गदर
जिम्बाब्वे की टीम ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 504 रन बनाए और दूसरी पारी में 523 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे और फिर मैच को ड्रॉ पर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद जिम्बाब्वे ने पारी घोषित नहीं की, मगर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस टेस्ट से पहले किसी भी टीम ने दोनों पारियों में 500-500 रनों का आंकड़ा हासिल नहीं किया था।
जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज क्रेग एर्विन और हरफनमौला वेस्ली मधेवेरे ने दूसरी पारी में नाबाद 206 रन की साझेदारी की। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल कीं। 41 वर्षीय एर्विन ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। वह 206 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑफ स्पिनर मधेवेरे ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा और 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में पांच विकेट पर 523 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्रेंडन टेलर ने 82 रन का योगदान दिया। उन्होंने पहली पारी में भी 131 रन बनाए थे। कप्तान ब्रायन बेनेट ने 128 रन की पारी खेली थी। इन दोनों के शतकों की मदद से जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन बनाए।
इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी 514 रन बनाए। उसकी ओर से सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल (105), तीसरे नंबर के बल्लेबाज रहमानुल्लाह (113) और चौथे नंबर पर उतरे कप्तान रहमत शाह (173) ने शतक जड़े। रहमत शाह और जिया-उर-रहमान ने आठवें विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की जो अफगानिस्तान की ओर से इस विकेट के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। भीषण गर्मी में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों टीमों के बीच शृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट शुक्रवार से शारजाह में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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