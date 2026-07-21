टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने चेताया, बोले- मुझे नहीं लगता कि सीरीज में ऐसा होगा
India vs Zimbabwe: भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर तीन टी20 मैच खेलने हैं। आगामी सीरीज को लेकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बड़ा बयान दिया है। श्रेयस ब्रिगेड को पिछली दो सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा है।
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में एक भी मैच नहीं जीता है। सूर्यकुमार यादव की जगह भारतीय टी20 टीम की कमान संभालने वाले श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में लगातार दो सीरीज में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने आयरलैंड में दो जबकि इंग्लैंड में चार टी20 मैच गंवाए। इंग्लैंड में पहला टी20 बारिश में धुल गया था। श्रेयस ब्रिगेड को अब गुरुवार (23 जुलाई) से जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। आगामी सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को चेताया है। उन्होंने कहा कि भारत को जिम्बाब्वे को हल्के में लेने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी।
'मुझे नहीं लगता कि सीरीज में ऐसा होगा'
रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ''इस सीरीज में दोनों देशों के पास समान मौके होंगे। हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी।'' जिम्बाब्वे ने फरवरी में कोलंबो में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था। उसने इस साल श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की हैं। रजा ने कहा, ''जहां तक जीत हार का सवाल है तो दोनों टीमों के पास यह सीरीज जीतने के बराबर के मौके होंगे। भारत अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिससे यह सीरीज और अधिक रोमांचक हो गई है। मुझे नहीं लगता कि यह सीरीज एकतरफा होगी।''
वैभव सूर्यवंशी छाप छोड़ने को होंगे बेकरार
इंग्लैंड में तीन टी20 मैचों प्लॉप रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे सीरीज में छाप छोड़ने के लिए बेकरार होंगे। वह भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। वहीं, संजू सैमसन आगामी सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। सैमसन की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को टीम में चुना गया। प्रभसिमरन ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। चयनकर्ताओं ने पहली बार तेज गेंदबाजों यश ठाकुर और अशोक शर्मा को टीम में जगह दी। स्पिनर हर्ष दुबे भी 15 सदस्यीय टीम में हैं। वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के चलते स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला।
जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर।
मेजबान जिम्बाब्वे का स्क्वॉड: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन करन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्लेसिंग मुजराबानी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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